Mersin'de içinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de içinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de içinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de evden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Mersin'de içinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'de evden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde Şahin A. ve Mediha A. çiftinin evinden çalınan çelik kasayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlardan şüphelilerden V.Y'nin kimliğini tespit eden polis, zanlıyı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakaladı.

Zanlının evinde kasadaki bileziklerden birini bulan ekipler, diğer altınların ilçedeki kuyumcuya satıldığını tespit etti.

Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarında yapılan incelemede, V.Y'nin, C.Y, G.Y, Ö.U. ve A.Y ile hareket ettiği belirlendi.

Şüpheliler C.Y. ve G.Y. de gözaltına alındı, diğer zanlılar ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.Y. ve C.Y. tutuklandı, G.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, iki zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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