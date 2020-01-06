Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (6) - Son Dakika

İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent merkezi ve ilçelerinde başlayan yağışların etkisiyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nu toplayarak, kent genelinde son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü , İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi alan Vali Su, aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Konuşmasında olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Vali Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

METEOROLOJİ'DEN HIZI 100 KİLOMETRE ÜZERİNDE FIDTINA UYARISI

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin merkez ilçeleri, Tarsus Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi

GÜLNAR'DA OKULLAR TATİL

Bu arada Gülnar ilçesinde 07 Ocak 2020 Salı günü taşımalı eğitimin yapıldığı okullar da eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da salı günü idari izinli sayılacak.

ÇAMLIYAYLA'DA KAR TATİLİ

Mersin'e bağlı Çamlıyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakam Resul Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla eğitime salı gün ara verildiği belirtildi.

ERDEMLİ'DE 4 MAHALLEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından da yapılan açıklamada ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimin Salı günü tatil edildiği belirtildi.