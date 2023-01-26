Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi - Son Dakika
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Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi

26.01.2023 18:11
Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi

Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kötü koku, vatandaşları isyan ettirdi. AFAD ekipleri gelen şikayetlerin ardından kokuyla ilgili inceleme başlattı. Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de mahalleye giderek vatandaşların derdini dinledi.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişiler ev ve iş yerlerindeki tuvaletlerden gelen kötü koku üzerine şikayette bulundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, olay yerine giderek vatandaşlarla görüştü.

Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı

AFAD, MAHALLEDE İNCELEME BAŞLATTI

AFAD ekiplerince mahallede ve bazı evlerde ölçüm yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de kanalizasyonları kontrol etti. Kokunun kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı
Kaynak: AA
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Mersin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi - Son Dakika

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