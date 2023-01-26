Mersin'in Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişiler ev ve iş yerlerindeki tuvaletlerden gelen kötü koku üzerine şikayette bulundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, olay yerine giderek vatandaşlarla görüştü.
AFAD ekiplerince mahallede ve bazı evlerde ölçüm yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de kanalizasyonları kontrol etti. Kokunun kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi - Son Dakika