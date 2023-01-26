Mersinde mahalleliye nefes aldırmayan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişiler ev ve iş yerlerindeki tuvaletlerden gelen kötü koku üzerine şikayette bulundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, olay yerine giderek vatandaşlarla görüştü.

AFAD, MAHALLEDE İNCELEME BAŞLATTI

AFAD ekiplerince mahallede ve bazı evlerde ölçüm yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de kanalizasyonları kontrol etti. Kokunun kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.