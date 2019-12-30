Mersin'de sağanak hayatı felç etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak hayatı felç etti - Son Dakika

Mersin'de sağanak hayatı felç etti

6 saat önce

MERSİN'de etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

Mersin'de sağanak hayatı felç etti, System.String[]

MERSİN'de etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Caddelerin gölete döndüğü yağmur nedeniyle Anamur ilçesinde çilek ve muz seralarını su bastı.

Doğu Akdeniz'de geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, sabahtan itibaren Mersin'de sağanağa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sahil bandından ise dalgalar kayaları parkın içlerine kadar fırlattı.

ÇİLEK VE MUZ SERALARI SULAR ALTINDA

Anamur ilçesinde geceden bu yana şiddetini artıran yağmur, muz ve çilek seralarını sular altında bıraktı. Sabahleyin sera ve çilek bahçelerine gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Özellikle Bozdoğan ve Çarıklar mahallelerindeki yoğun su baskınları nedeni ile seralarına giremeyen üretiiciler, belediyeden yardım istediler. Alınan bilgilere göre ilk etapta yaklaşık 100 dönüme yakın muz serası ve çilek eğmelerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

Çilek üreticisi 65 yaşındaki Eşe Öz, "Çilekleri, muzları su bastı. Hepsi suyun içinde. Ne olacak böyle milletin hali. Devletimizden bir yardım istiyoruz" dedi. Bozdoğan Mahalle Muhtarı Mevlüt Yılmaz, geceden bu yana etkili olan yağışlar nedeni ile ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi. Üreticilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri suyun önünü açarak sera ve çilek eğmelerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Öte yandan Antalya Mersin Karayolu'nun Gazipaşa Zeytinada mevkiinde heyelan nedeni ile yola düşen kayalar, trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin kayaları kaldırması ile yol yeniden trafiğe açıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü
İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
23:42 Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
23:41 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:38 Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Son Dakika
23:38 Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
23:38 Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
22:19 İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sağanak hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]