Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
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Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti

6 saat önce

Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç ettiMERSİN'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti

MERSİN'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Caddelerin gölete döndüğü yağmur nedeniyle Anamur ilçesinde çilek ve muz seralarını su bastı.

Doğu Akdeniz'de geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, sabahtan itibaren Mersin'de sağanak yağışa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sahil bandından ise dalgalar kayaları parkın içlerine kadar fırlattı.

ÇİLEK VE MUZ SERALARI SULAR ALTINDA

Anamur ilçesinde geceden bu yana şiddetini artıran yağmur, muz ve çilek seralarını sular altında bıraktı. Sabahleyin sera ve çilek bahçelerine gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Özellikle Bozdoğan ve Çarıklar mahallelerindeki yoğun su baskınları nedeni ile seralarına giremeyen üretiiciler, belediyeden yardım istediler. Alınan bilgilere göre ilk etapta yaklaşık 100 dönüme yakın muz serası ve çilek eğmelerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

Çilek üreticisi 65 yaşındaki Eşe Öz, "Çilekleri, muzları su bastı. Hepsi suyun içinde. Ne olacak böyle milletin hali. Devletimizden bir yardım istiyoruzö dedi. Bozdoğan Mahalle Muhtarı Mevlüt Yılmaz, geceden bu yana etkili olan yağışlar nedeni ile ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi. Üreticilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri suyun önünü açarak sera ve çilek eğmelerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Öte yandan Antalya Mersin Karayolu'nun Gazipaşa Zeytinada mevkiinde heyelan nedeni ile yola düşen kayalar, trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin kayaları kaldırması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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