Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor - Son Dakika

Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor

Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor.

Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor

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Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor. Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi

MERSİN - Mersin'de sokak hayvanları aç ve sahipsiz kalmıyor. Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor. Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, tam kadro personeliyle sokaktaki canların besleme ve bakımını üstlenirken, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki sahipsiz dostlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 Nisan 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasında sokak hayvanlarına toplam 159 bin 795 kilo mama ulaştırıldı. 171 kedi ve köpek besleme noktasında 118 gönüllü ile işbirliği içinde çalışan belediye ekipleri, odakların besleme bakım ve temizliklerini günlük olarak gerçekleştiriyor.

Günlük yaklaşık 600 kilo artık yemek toplanıyor

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, günlük mamaya ek olarak yemek artıklarından da sokak hayvanlarına mama yaptıklarını ifade ederek, "Günlük olarak yaklaşık 600 kilo atık yemeği otellerden, özel okullardan, polis okulundan, hastaneden alıyoruz. Hayvanlarımız burada mamaya alıştıklarında ve sokağa salım yaptığımızda mama aramasın, bulduklarını yesinler diye bunu da özellikle kullanıyoruz" dedi. Ağız yarası olan kedi ve köpekler için ayrıca ıslak mama kullanıldığını belirten Cücük, yılda yaklaşık 5 ton da süt temin edildiğini söyledi.

Salgın sürecinde sokak hayvanları için Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar hizmet verildi

Belediye ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan bu yana '444 2 153' numaralı çağrı merkezine gelen ve sosyal medyadan ulaşan ihbarlar neticesinde, hem mama hem de sağlık desteğini aralıksız sürdürdü. İl bazında 11 araç ve 1 ambulansla hizmet vermeyi sürdüren ekipler, pandemi sürecinde toplam 50 bin 910 kilo mama ulaştırdı.

Salgın dönemde daha yoğun çalıştıklarını söyleyen Mehmet Cücük, "İş yerlerinin, lokantaların, kafelerin, otellerin kapalı olmasından dolayı sokakta bulunan hayvanlarımız yiyecek bulmakta sıkıntı çekti. Bunun için Belediye Başkanımız tarafından ayrıca 2 tır mama alındı. Bu işlemleri yaparken özellikle de Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar bize yardımcı olan hayvansever gönüllülerle işbirliği halindeydik. Hayvansever gönüllerimize yaklaşık 35 ton mama verdik. Özellikle Silifke'de bulunan hayvansever gönüllü vatandaşlarımızla birlikte çalıştık. Mamayı biz verdik, onlar dağıtımını yaptı" ifadelerine yer verdi.

Kent genelinde 2 bin 657 can dost sahiplendirildi

Öte yandan,, 1 Nisan 2019'dan bu yana Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde bakım ve beslemesi sağlanan hayvanlardan bin 174 köpek ve 880 kedi sahiplendirildi. Silifke, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde bulunan bakımevlerinde ise toplam 603 can dost sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor - Son Dakika

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