Mersin'de sokak hayvanları için 500 kilogram mama toplandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların büyük bölümünün evde kalması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için topladıkları 500 kilogram mamayı kentin farklı noktalarına bıraktı.

İlçede bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri "Mamanı Al, Bize Katıl Kampanyası" kapsamında esnaftan ve hayvanseverlerden 500 kilogram mama topladı.

Türk Kızılay Erdemli Şubesi Başkanı Necati Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin böyle bir kampanya hazırlamasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Mamaların, ilçenin farklı noktalarına bırakıldığını ifade eden Şevik, gönüllü gençlerin ihtiyaç sahibi 25 aileye de gıda yardımında bulunduğunu belirtti.

Gönüllü gençlerden Araf Demirtaş da kampanyaya ilçe genelinden destek geldiğini anlatarak, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Mete Uğuz ise süreç içerisinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.