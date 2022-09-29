MERSİN'DE RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENİP, KAPATILDI - Son Dakika
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MERSİN'DE RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENİP, KAPATILDI

29.09.2022 10:32

MERSİN'de, ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı belirlenen diş kliniği mühürlenip, kapatıldı.

MERSİN'de, ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı belirlenen diş kliniği mühürlenip, kapatıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetim sırasında bir diş kliniğinin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrolde diş tedavisi yapılan iş yerinin yabancı uyruklu bir kişi tarafından işletildiği belirlendi. Klinik kapatılıp, mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

'HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR'

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, bu tür kaçak ve sağlıksız yerlerde tedavi olmanın Hepatit B, C, AİDS ve benzeri ciddi hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekti. Sivaslıoğlu, konuyla ilgili olarak Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğini ifade ederek, Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür merdiven altı diye tabir ettiğimiz, sağlıksız ve riskli koşullardaki yerleri tercih etmemeleridir. Halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek için denetimlerimize kesintisiz devam edeceğiz dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENİP, KAPATILDI - Son Dakika
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