Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı - Son Dakika

Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı

03.04.2021 13:14
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı, System.String[]

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi ile Rope Jumping Extreme Sporları iş birliğinde 'Pandemsiz Bir Dünya' sloganıyla 8 ülkeden 160 sporcu rope jumping ile atlayış heyecanı yaşamak için dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'ne geldi.

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi ile Rope Jumping Extreme Sporları iş birliğinde 'Pandemsiz Bir Dünya' sloganıyla 8 ülkeden 160 sporcu rope jumping ile atlayış heyecanı yaşamak için dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'ne geldi. İlk atlayışlarını yapan sporcular kadar izleyenlerde bu heyecana ortak oldu.

Erdemli Belediyesi dünyaca ünlü saklı cennet Kayacı Vadisi'nde extrem sporcularını bir araya getirdi. 'Pandemsiz Bir Dünya' sloganıyla etkinliğe 8 ülkeden 160 sporcu katıldı. Sporcular ilk atlayışlarını yaparken, izleyenlerde nefeslerini tuttu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugün Erdemli'mizde ayrı bir güzelliğe imza atıyoruz. Erdemli'nin turizm anlamında gelecek vaat eden Kayacı Vadisi'nde 258 metreden, 8 ülkeden 160'a yakın spor ve sporseverin kayadan atlayışını izleyeceğiz. İlki gerçekleştirilen etkinliğe ileriki yıllarda dünyanın her yerinden akın akın sporcuların geleceğini umut ediyoruz. Çünkü böyle coğrafi bir güzelliği yakalamak başka bir yerde mümkün değil. Erdemli keşfedildikçe turizm anlamında da daha ileriye gidecek. Dünyanın bütün renklerini Erdemlimizin güzellikleriyle birleştirerek 258 metre yükseklikten pandemi illetine de dur diyoruz" şeklinde konuştu.

Alman Sporcu Friedi Kühne, "Almanya'da da ekstrem sporlar yapıyorum. Dağlara tepelere tırmanıyorum. Gerçekten çok zevkli. Ama burası bambaşka, harika bir tabiat var. Davet üzerine buradayım, ben dağlar arasında ip gerip yürüyorum. Bunlar çok heyecanlı sporlar. Türkiye'de Erdemli'yi çok beğendim, burada olmaktan çok da mutluyum" dedi.

Etkinliği Rusya'dan katılan Dmitry Sudnitsyn de, "Buraya Rusya'dan katılıyorum. Bugün Erdemli Kayacı Vadisi'ndeyiz. Bu bölge rope jumping için, özellikle de bu sporu daha önce yapmayan, ilk kez deneyen sporcular için çok güvenli. Buranın mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İranlı sporcu Homa Piryaei de, doğayı ve ekstreme sporu çok sevdiğini, atlayış esnasında büyük heyecan yaşadığını dile getirerek, gelecek yıllarda etkinliğin sürdürülmesini istediğini belirtti.

Sporcuların heyecan dolu atlayışları 11 Nisan'a kadar sürecek. - MERSİN

Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı
Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı

Hisarcık, Erdemli, Turizm, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Kayacı Vadisi'nde adrenalin dolu rope jumping heyecanı - Son Dakika Spor


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