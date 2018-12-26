Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Mersin
merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şahısların ve bu şahıslarla irtibatlı olduğu değerlendirilen bazı kişiler hakkında yapılan teknik takip sonucu, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Adıyaman
, Alanya
, Ankara
, Hatay
, İstanbul
ve Adana
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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