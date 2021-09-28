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Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü - Son Dakika

Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü

28.09.2021 10:31

Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü Tarsus ve Akdeniz ilçesinden sonra bu kez Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde görülen Suriye kaynaklı atıklara karşı temizlik çalışması yapıldı Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan...

Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü

Tarsus ve Akdeniz ilçesinden sonra bu kez Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde görülen Suriye kaynaklı atıklara karşı temizlik çalışması yapıldı

MERSİN - Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarsus ve Akdeniz ilçesinden sonra bu kez Erdemli ilçesi sahilinde görülen atıklara karşı temizlik çalışması yapıldı.

24 Ağustos'ta Suriye'de bulunan bir termik santralden denize sızan ve 15 bin ton olduğu bildirilen petrol, Doğu Akdeniz sahillerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak Hatay Samandağ ve Adana Karataş sahillerinin yanı sıra Mersin'in doğusunda bulunan Tarsus ve Akdeniz ilçesi sahillerine vuran petrol atıkları, şimdi de kentin batısında yer alan Erdemli sahillerini etkiledi.

Erdemli'de Limonlu Mahallesi sahilinde görülen petrol atıklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde Park ve Bahçeler Dairesi personeli tarafından yürütülen temizlik çalışmasıyla kıyıya vuran petrol atıkları temizlendi.

"Denetimlerimizi sürdürürken petrol atığına rastladık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, Erdemli'de yürütülen çalışmayla ilgili bilgiler vererek, "Şu an Limonlu sahilindeyiz. Her türlü kirlilik konusunda rutin denetimlerimizi sürdürürken petrol atığına rastladık. Maalesef bu petrol atıkları kıyılarımıza kadar geliyor. Biz de bu konuda sürekli alarm halindeyiz. İlk tespitimiz Limonlu sahilindeydi. Kocahasanlı yönüne doğru temizliğe devam ediyoruz" dedi.

"Silifke sahilimizi de kontrol altında tutuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sahil Denetim ve Tatil Yerleri Şube Müdürü Resul Özpınar ise Erdemli'de görülen petrol atıklarıyla ilgili durumu değerlendirerek, "Burada da atık söz konusu ama çok yoğun bir durum yok. İnsanlarımızın denize girmesini etkileyecek bir yapıya sahip değil. Şu anda vatandaşlarımız denize girebiliyor. Aynı zamanda Silifke sahilimizi de kontrol altında tutuyoruz. Şu anda orada atıkla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Burada tek tük petrol atıklarına rastlandı. Bunların temizliği personellerimiz tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.

Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü
Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü

Tarsus, Suriye, Mersin, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye kaynaklı petrol atıkları bu kez Erdemli'de görüldü - Son Dakika
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