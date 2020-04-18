MERSİN Silifke'de örtü altı kayısı hasadı - Son Dakika

Silifke'de örtü altı kayısı hasadı

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altı kayısı hasadı başladı.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Silifke ilçesinde, çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. Kabasakallı Mahallesi'nde kayısı üretimi yapan Hamza Gökler, yılın ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama kalite iyi. Fiyatlar henüz belli değil. İzmir, İstanbul, Ankara gibi iç piyasaya gönderiyoruz. Fiyatlar gittiği yerde belli olacak" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede 45 dönüm örtü altı kayısı hasadından 100 ton üretim beklediklerini belirterek, bereketli bir yıl olmasını diledi.