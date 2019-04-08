Son Dakika Haberleri: Mersin Su Kaplumbağaları, Güneşe Çıktı

Mersin Su Kaplumbağaları, Güneşe Çıktı

1 saat önce

Mersin'de havaların ısınmaya başlamasıyla yağmur suyu tahliye kanallarında saklanan su kaplumbağaları bulundukları yerlerden güneş alan yerlere çıktı.

Mersin'de havaların ısınmaya başlamasıyla yağmur suyu tahliye kanallarında saklanan su kaplumbağaları bulundukları yerlerden güneş alan yerlere çıktı.

Anamur ilçesinde su kanalları kenarlarında buldukları toprak boşluklara tırmanan su kaplumbağaları, birbirlerinin sırtına da çıkarak güneş alan bölgelere gitti. Kaplumbağalar kendilerini izleyenlerden ürkünce de suya atlayarak gözden kayboldu.

Kaplumbağaları izleyen Ahmet Söğüt (55), hayvanların ortaya çıkmasının Anamur'da havaların ısındığını gösterdiğini söyledi. Kaplumbağaların doğal yaşam alanlarında korunması gerektiğini kaydeden Söğüt, özellikle tarım ilacı ambalajlarının su kanallarına ve doğaya rastgele bırakılmaması gerektiğini de belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:48 Kaynak: DHA

Anamur, Mersin, Güncel
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