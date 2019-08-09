Son Dakika Haberleri: MERSİN TARSUS'TA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN TARSUS'TA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde metil alkol içtiği iddia edilen 1 kişi tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde metil alkol içtiği iddia edilen 1 kişi tedavi altına alındı.
Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki D.S., aniden rahatsızlanarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk sağlık kontrolü yapılan D.S.'nin 3 gün önce aldığı alkol nedeni ile yaşadığı görme ve bilinç kaybının, metil alkol zehirlenmesi bulguları olduğu şüphesi ile D.S. yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden D.S.'nin tedavisi sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Geçtiğimiz ay Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:50:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN TARSUS'TA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]