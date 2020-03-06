Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin Açılış Töreni - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Özellikle sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla bire bir çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından Mersin'e geldiğini göreceksiniz." dedi.

Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinin Açılış Töreni'nde, hastanenin temelini 2018 yılında attıklarını anımsattı. Kısa sürede hastanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, Mersin Üniversitesinin birçok yatırımını hayata geçirdiklerini belirtti. Sağlık alanında önemli atılımlar yaptıklarını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Yatırım programımızda olan bu hastanemizi 2 yıl gibi kısa sürede 70 milyon liranın üzerinde ödenekle tamamladık. Mersin'de son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açıldı. Hasta memnuniyet oranı yüzde 98-99 mertebesinde olan bir hastanemiz. Günlük 11 bine yakın poliklinik hizmeti veriyor. Üniversitedeki hastanemizde yaklaşık 4 bin kişiye poliklinik hizmeti veriyor. Mersin'imiz son derece modern ekipmanlarıyla vasıflı öğretim üyeleriyle gerçekten bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna gelmiştir."

Elvan, Mersin'in sağlık alanında çok daha iyi noktalara geleceğini vurgulayarak "Özellikle sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla bire bir çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından Mersin'e geldiğini göreceksiniz. Bu konuda yoğun çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Mersin'de hükümetin desteğiyle önemli kamu yatırımlarının gerçekleştiğini belirterek hastanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise hastanenin açılışıyla sadece Mersin'in değil bölgenin önemli ihtiyacının giderildiğini dile getirdi. Çamsarı, hastanenin 150 yatak kapasiteli olduğuna işaret ederek "Vatandaşlarımız kendilerine en yakın konumda en iyi ve son dönem cihazlara sağlık hizmeti alma fırsatı yakalayacak. Hastanemizde 14 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 kişilik kemoterapi ile gündüz bakım ünitesi mevcut." dedi.