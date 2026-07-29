Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, 2. İletişim Şûrası’na katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İletişim Şûrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. " Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin dört bir yanından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şûrada Mersin'i, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz temsil etti.

ŞÛRANIN HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İletişim sanatları uzmanı olan Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, şûranın kapsamı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demiröz, iletişim çağının gereklilikleri doğrultusunda toplumsal yapının güçlendirilmesi, sağlıklı bilgi akışının desteklenmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun iletişim politikalarının ele alındığını ifade etti.

KAMU İLETİŞİMİNDE ORTAK AKIL VURGUSU

Geniş katılımlı etkinlikte; iletişim alanındaki güncel gelişmeler, kamu diplomasisi ve kamu iletişimi stratejileri, Türkiye'nin küresel ölçekteki iletişim vizyonu masaya yatırıldı.

Farklı kurumların temsilcileri, kamu iletişimi alanındaki güncel gelişmeler ve sektörel yenilikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

UZMAN OTURUMLARIYLA TAMAMLANDI

Program, kamu iletişiminin kurumsal kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesine yönelik düzenlenen uzman oturumlarının ardından sona erdi.