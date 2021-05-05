Merve Boluğur'dan duygusal paylaşım: Varlığın dün gibi inanasım hala gelmiyor...
05.05.2021 12:01
İki ay önce ölen köpeği 'Çiko'nun acısını hala yaşayan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından köpeği için duygusal satırlar kaleme aldı.
Ünlü oyuncu Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda köpeği Çiko için "Sensiz bu İkinci ay. Seni çok ama çok seviyorum. Evde seni arıyorum. Varlığın dün gibi inanasım hala gelmiyor.Senle konuşuyorum belki de kendimi rahatlatıyorum. Yarın parka gideceğim ve sen olmayacaksın bunu biliyorum.Oyunlarımızı özledim çiko. Sana masal anlatmayı. Fakat elimden bir şey gelmiyor affet. Annen" ifadelerini kullanırken bu sözler sosyal medyada takipçilerinden yoğun destek gördü.
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