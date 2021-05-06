MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU

06.05.2021 14:07
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU, System.String[]

ÇANAKKALE'nin meşhur domatesinin ilk dikimi Kumkale Ovası'nda yapıldı.

ÇANAKKALE'nin meşhur domatesinin ilk dikimi Kumkale Ovası'nda yapıldı. Üretici Mehmet Üçler, 6,5 dönüm tarlasına 10 bin domates fidesi dikerken, sezondan ümitli olduğunu söyledi.

Çanakkale domatesinin önemli üretim merkezlerinden, eski adıyla Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nda bugünlerde tarlada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin üretimi için bu yıl da ilk turfanda fideleri toprakla buluştu. Sulama ve çapa yapılan tarlalarda fideler işçiler tarafından dikildi. İlk hasat, yaklaşık 60 gün sonra yapılacak ve tezgahlardaki yerini alacak. Haziran sonunda toprakla buluşacak son turfanda domates fideleri sayesinde iklim koşullarına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar kasım ayı sonuna kadar tezgahlarda tarla domatesi bulabilecek. Kumkale Ovası'nda, yaklaşık 10 bin dönüm arazide yaklaşık 600 bin ton domates üretimi gerçekleştirilecek.

Ovadaki 6,5 dönüm tarlasına 10 bin fide diken Mehmet Üçler, 'Çanakkale'nin meşhur domatesinin ilk dikimini yapıyoruz. Bu sene sezondan ümitliyiz. İnşallah hayırlı bereketli bir yıl yaşarız. Toprak yapısının alüvyonlu olması, potasyumun yüksek olması bana göre domatesin değerli olmasını sağlıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Çanakkale domatesimize artı bir değer kazandırıyor. İlk hasadı 15 Temmuz gibi yapacağız' diye konuştu.

Çiftçi İlhan Ulus ise, 'Kumkale Ovası yetiştirilen ürünlerle meşhur bir ovadır. Bu ovada yetişen ürünlerimizden bir tanesi de Çanakkale domatesidir. Mayıs ayı itibariyle ilk turfanda Çanakkale domatesleri toprakla buluşmaya başladı. Çanakkale domatesinin meşhur olma sebebi; potasyum oranı yüksek toprak yapısından kaynaklanıyor. Tadını, lezzetini, kokusunu, rengini bu toprak yapısından almakta. Ayrıca Kumkale Ovası Çanakkale Boğazı ile Kazdağları'nın rüzgarının birleştiği noktadır. Tarlaya dikilen domateslerin bu rüzgarları alması tadına, lezzetine, rengine ayrı bir etken olmaktadır. Mayıs ayı itibariyle ilk turfanda başlayıp, mayıs ayının sonunda orta turfan, haziran ayı sonunda da son turfan şeklinde 3 postada dikilmekte. Temmuz ayında hasat başlayıp, kasım sonuna kadar, don olmadığı zaman aralık ayının 15'ine kadar devam etmektedir. Bu süreçte İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde sofralarını, tezgahlarını süslemektedir. Büyük şehirlerdeki tüketicinin özellikle Çanakkale domatesini çok aramasından dolayı, bizim fidelerin dikilmediği dönemde Çanakkale domatesi adı altında satış yapıldığını görmekteyiz. Bu da bizi üzüyor. Bu yüzden Çanakkale domatesinin bir an önce coğrafi işaretinin alınıp, özellikle büyük şehirlerde, büyük marketlerde Çanakkale domatesinin tescilli ürün olarak satılmasını istiyoruz' dedi.

MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU
MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU

Çanakkale, Domates, Kumkale, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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