Mesire alanı ilan edilen Klavuz Ormanı'nda proje incelemesi yapıldı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan ve bir süre önce mesire alanı ilan edilen Klavuz Ormanı'nda uygulanabilecek projeler hakkında inceleme gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin talebi doğrultusunda mesire alanı ilan edilen Klavuz Ormanı'nda uygulanabilecek projeler hakkında Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile kurumların teknik ekiplerinin katılımıyla alanda inceleme yapıldı.

Alan incelemesinin ardından Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Akbaş tarafından teknik ekibin de katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önce çeşitli yerlerde uygulanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akbaş, uygulanacak projelerde alanın, doğal yapıyı bozmadan ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bölgenin turizm adına etkin kullanılabileceğini söyledi.

Özdemir ise Klavuz Ormanı'nda yaklaşık 170 dekar alanın mesire alanı olarak tahsis edildiğini belirterek, "Bu alan hem Havzalı hem de bölge insanımıza hitap edecek. İlçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için ince eleyip sık dokumaktayız. İstişare toplantısı, uygulanabilecek projeler hakkında ufkumuzu genişletti. Böylece Klavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak." dedi.