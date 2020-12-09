MESKİ'nin 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi - Son Dakika

MESKİ Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, MESKİ'nin Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklifler yeniden görüşülerek kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklif maddeleri olağanüstü toplantıda yeniden görüşüldü. Genel Kurulda meclis üye tam sayının salt çoğunluğuna erişilemediği için bir ısrar kararı söz konusu olmadı ve MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Mali Ücret Tarifesi olduğu biçimde kabul edildi. 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı da Genel Kurulda kabul edildi.

Başkan Seçer, yaptığı konuşmada, MESKİ'nin kanunlarla yönetilen bir kurum olduğunu hatırlatarak, "Kurumlar dizayn edilirken, kanunun amir hükümleriyle yönetimsel kuralları belirlenirken, davul senin kucağında, tokmak birinin elinde şekliyle ya da prensibiyle bu yapılmamış. Burada kurum var, kurumun yönetim kurulu var, yönetim kurulu başkanı var, genel müdürü var, böyle bir hiyerarşi var" dedi.

Yılbaşına kadar MESKİ çalışmaları 40'ı bulacak

Başkan Seçer, bütçe görüşmeleri öncesi bütün üyelerin ziyaret edildiğini söyleyerek, "Orada bunların hiçbiri konuşulmadı; 'Zam yapmayalım, mümkünse biz bir fiyat koyalım. Bakım ücretinde zaten yeni bir değişiklik oldu Temmuz ayında, böyle devam etmesi uygundur, kurumun selameti açısından' denildi. Siz de takdir edersiniz ki, kurum güçlü bir kurum, iyi bir kurum. Görev alanı da çok geniş, 16 bin kilometrekare, 805 mahalle, bunun 500 civarı da kırsal mahalle. Kilometrelerce yer altında, yer üstünde tesisler, tesisatlar yapıyor. Bunlar ciddi bedeller. 27 noktada çalışma var. Belki 28-29 oldu, en son sunumdan sonra. 40 noktaya kadar da yılbaşında erişeceğiz. Bizim şu anda bütçemiz yaklaşık olarak 1 milyar 89 TL. Bizim genel bütçe gelirlerinden kesilmiş bir vergi payımız yok. Çok cüzi İller Bankası'ndan geliyor bir de bu gelirler. Bütün yatırımları bunlarla yapıyoruz ya da hibe buluyoruz. FRIT II gibi uzun vadeli krediler buluyoruz. Bu şekilde biz bu yatırımları yapıyoruz. Burada para biriktiği zaman benim yapacağım iki şey var. Bu parayı cebime doldurup götürmeyeceğime göre ya yatırıma dönüştüreceğim ihtiyaç olan alanlara ya da diyeceğim ki; 'param var suda indirim yapayım.' O noktaya gelmem lazım" diye konuştu.

Bütün bölgelerin kendisinden hizmet beklediğini ifade eden Seçer, " Bazı mahallelerde daha yeni Büyükşehir'e geçildi. Kanalizasyon akıyor, görebilirsiniz. Birçok köy örneği verebilirim. Tarsus'ta Bahşiş, Çataltepe Mahallesi, Yeşilkuyu'nun gelin bu tarafa Atalar beldesi. O bölgeyi alıp merkezi arıtmaya bağlıyoruz 22 milyon lira. 30 milyon lira civarında ön incelemede çıktı ama 22-23'e mal ederiz dediler. Bunlar hep para, bunlar hep öz kaynakla yapılıyor. Bunlar oraya yatırıma gidecek, çevre sağlığı için gidecek. Taşucu, Tarsus, Gözne, Gözne ihalesine çıktık, başladı. Yani kanalizasyon yapıyoruz. Ayvagediği-Gözne arıtma sistemleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu parayı alıp, sırtımızda taşıyıp, götürüp denize boca edecek halimiz yok"

Tömük- Kargıpınarı, Taşucu, Silifke, Kuyuluk, Kumkuyu gibi pek çok yerde MESKİ'nin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Seçer, yatırımlar için bütçe gerektiğini belirterek, "Biz bu parayı alıp, sırtımızda taşıyıp, götürüp denize boca edecek halimiz yok. Maliyetler artıyor, döviz kurları arttı. 60 milyon Euro'ydu yönetime geldiğimizde dış borç. 40 milyon Euro'ya düşürdük biliyorsunuz. Ama durduğumuz yerde kendi halinde Euro yüzde 50 değer kazandı şu son bir yıl içerisinde. Bunlar bizim TL cinsinden ödemelerimizi, mali tablomuzu da artırdı, dengelerimizi bozdu, elektrik fiyatlarından personel giderlerine kadar. Ama biz zam yapmıyoruz. Neticede vatandaşa hesabı seçime gittiğiniz zaman biz vereceğiz" diye konuştu.

Bir önceki meclis toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili konunun görüşüldüğünü hatırlatan Seçer, "113 milyon lira alacak hanende görülen, hepsi yarın peşin ödense bunun yeni yapılan hesaplamada (enflasyon oranındaki güncellemenin) yüzde 90'ı indirime tabi olacak. Kaldı ki böyle bir realite de yok. Bu paralar bize ödenmeyecek. Kaçak kayıp diye her gün peşinden koşuyoruz, işlemler yapıyoruz. 2019 yılı kaçak durumu tahakkuk 22 milyon TL, tahsilat 14 milyon TL. Pandemi dolayısıyla daha geçtiğimiz temmuz ayında yine üç ay süreyle erteledik, yine kanun çıktı kanuna bağlı olarak onları öteledik" dedi.

Seçer, geçen meclis toplantısında borçlanma konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz toplantıda yine borçlanma istedik, yine aynı tartışma vardı; 'Ne yapacaksınız parayı? Borçlanma, suyu ucuz ver, vergiyi alma, onu yapma, bunu yapma, buradan da yatırım yap. Benim mahallemde, benim ilçemde arıtma yok, suyum yok, kanalizasyonum yok'. Bu, mantıkla örtüşmüyor arkadaşlar. Bir taraftan alacağız en akılcı şekilde yatırım yapacağız. Siz onu denetleyeceksiniz. Bu MESKİ çalıyor mu, çaldırıyor mu, ihalelerde neler oluyor? Buyurun denetime açığız. Bir şey varsa çıkartın ortaya."

Konuşmaların ardından madde yeniden oylandı. Meclis kararlarının kesinleşmesi maddesi, meclis çalışma yönetmeliği 17. maddesine göre belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinde 7, diğer belediyelerde 5 gün içerisinde gerekçesini de belirterek, yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebiliyor. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşiyor. Buna göre MESKİ Genel Kurulunda üye tam sayısının salt çoğunluğuna erişilemediği için bir ısrar kararı söz konusu olmadı. MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Mali Ücret Tarifesi ile 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi. - MERSİN