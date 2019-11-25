MESKİ yetkililere, FRIT II projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) ortaklaşa yürütmekte olduğu, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katıldı.



Belediye altyapı sektörü projelerinin anlatıldığı FRIT II Fonu Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına; MESKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz, Plan Proje Dairesi Başkanı Erkan Özkaya, Hibe ve Kredi Araştırma Şube Müdürü Zafer Özer, Çevre Mühendisi Mesut Günay ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz katıldı.



MESKİ'den yapılan açıklamada, toplantıda, Mezitli İçmesuyu Projesinin AFD tarafından, Avrupa Birliği Delegasyonuna teklif edildiği, 17 milyon 150 bin Euro tutarında hibenin 9 projeden biri olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. MESKİ yetkililerinin, İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileri ile programın süreci hakkında bir dizi görüşme yaptığı kaydedilen açıklamada, "2019 yılı aralık ayı sonuna kadar Avrupa Birliği Delegasyonu ile hibe antlaşmasının beklendiği, hibe antlaşmasının imzalanmasına müteakip 2020 yılının ilk çeyreğinde İlbank A.Ş ve AFD ile hibe uygulama antlaşmasının imzalanması, dokümanların hazır olması sonrasında 2-3 haftalık bir süre içerisinde de İlbank A.Ş ve idaremiz ile hibe antlaşmasının imzalanmasının ön görüldüğü bilgisi verilmiştir. Alınan bu hibe ile Mezitli ilçesi Merkez mahalleleri, Tece, Davultepe ve Kuyuluk Mahallelerimizin 2050 yılına kadar içme suyu temin ve dağıtım planı hayata geçirilmiş olacaktır. Proje kapsamında 49 kilometre isale hattı, 585 kilometre içme suyu şebeke hatları ile 15 adet içme suyu deposu imalatı yapılacaktır" denildi. - MERSİN