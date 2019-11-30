Mesleğinde en iyiler ödüllendirildi

Merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneğinin geleneksel "Mesleğinde En İyiler Ödül Töreni" bu yıl 4'üncü kez düzenlendi.

Çankaya'da bir otelde yapılan etkinlik, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunun müzik dinletisiyle başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, 32 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Şanlıurfa'nın kalkınması ve gelişmesi adına çaba harcadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da doğsun ya da doğmasın kente mesleki faaliyetleri sırasında katkı sağlayan, alanında "en iyi" 29 kişiyi bu yıl ödüle değer gördüklerini anlatan Çadırcı, şunları kaydetti:

"İş, siyaset, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi birçok alanda faaliyet gösteren mesleğinin öncülerini bir araya getirdik. Seçici kurulumuz ödül alacak isimleri belirlemede bir hayli zorlandı. Amacımız kurumları yarıştırmak değil, mesleğine emeğiyle gönül vermiş değerleri bir araya getirmekti çünkü insan hayatında haklı övgünün ve takdirin gücü büyüktür. Umarım başarılı olmuşuzdur."

Şanlıurfa, GAP'ın merkezi

Eski bakanlardan Murat Başesgioğlu da aziz vatanın kadim şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın aynı zamanda Türkiye'nin kalkınması ve gelişme hamlesine katkı sağlayacak GAP'ın da merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Kadim şehirlerden biri olan Şanlıurfa'yla ilgili herkesin güzel duyguları ve anıları olduğunu ifade eden Başesgioğlu, "Şanlıurfa Platformu, bu ödül törenini düzenlemekle büyük bir kadirşinaslık yapmış. Her biri kendi alanında emeğiyle, alın teriyle ödül almaya hak kazanan farklı meslek gruplarından birçok kişiyi bir araya getirmişler. Hepsini tebrik ediyor, mesleklerinin bundan sonraki bölümünde de başarılar diliyorum." dedi.

Sanatçı Ahmet Özhan da Şanlıurfa doğumlu olmaktan yaşamı boyunca mutluluk ve onur duyduğunu vurgulayarak, kentte her yıl aynı dönemde dünya çapında bir "Sabır Haftası" etkinliği düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Ödül alanlar

Bu yıl Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, RTÜK eski başkanı Zahid Akman, Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, TRT Haber Kanalı Haber Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Halil Mutlu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Necmi Kıran, Akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Doç. Dr. Ebru Akın, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Gündem Ötesi Programının sunucusu Pelin Çift gibi mesleğinde fark yaratan 29 kişiye ödülleri eski bakanlardan Murat Başesgioğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, eski Şanlıurfa Valisi ve milletvekili Ziyaeddin Akbulut'tan aldı.