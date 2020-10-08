"Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi" - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti.

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini ziyaret eden Çelik, mesleki eğitimin geliştirilmesi için devletin ciddi adımlar atıp önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

1. OSB'ye yapılacak okulla birlikte teknik personel sorununun çözüleceğini kaydeden Vali Çelik, "Mesleki ve teknik liselerimizi ülkemizin kurtuluş reçetesi olarak görüyorum. OSB'de faaliyete geçecek nitelikli okulumuzla teknik personel eksikliği giderilerek istihdamda ve üretimde önemli kazançlar elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinin yaşanan pandemi sürecinde öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Vali Çelik, "Salgınla mücadelede en temel ihtiyacımız olan maske, dezenfektan, siperlik üretiminde öğrenci ve öğretmenlerimiz ciddi başarılar elde etti. Bu başarıda Kütahya da adından söz ettirdi. Okullar bazında yapılan üretim gelirleri sıralamasında ilimiz ikinci sırada yer aldı. Bu vesileyle Türkiye ikincisi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi tebrik ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlimiz için bir övünç kaynağı" dedi. - KÜTAHYA