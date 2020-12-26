Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor - Son Dakika

Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor

26.12.2020 07:51
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor, System.String[]

SAMSUN'da öğretmen, öğretici ve öğrenciler, pandemi sürecinde Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan tekstil atölyesinde, sağlık çalışanları için kıyafet ve özel önlük üretiyor.

SAMSUN'da öğretmen, öğretici ve öğrenciler, pandemi sürecinde Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan tekstil atölyesinde, sağlık çalışanları için kıyafet ve özel önlük üretiyor. Pandemi sürecinden sonra üretim yelpazelerinin genişlediğini belirten okul müdürü Emine Çelebi, "55 bin adet tek kullanımlık önlük üretip hastanelerimize gönderdik. Hastanede kullanılabilen aklınıza gelen her türlü tekstilin üretimini burada yapabiliyoruz" dedi.

İlkadım ilçesinde Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilerden oluşan ekip, okullarında oluşturdukları atölyede, sağlık çalışanları için gerekli olan kıyafet, önlük ve hastalar için kullanılan tekstil ürünlerinin üretimini yapıyor. Atölyede, sağlık çalışanları için kıyafet, ortopedi önlüğü, diyaliz örtüsü, yoğun bakım hastaları için kullanılan kol bandı, yeni doğan battaniyesi, kuvöz örtüsünün yanı sıra son dönemde özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan tek kullanımlık önlükler üretiliyor. Hastanelerden gelen talepler doğrultusunda son dönemde özellikle tek kullanımlık önlüklerin üretimine ağırlık verilen atölyede; 8 ayda 13 kişilik ekip tarafından 55 bin adet üretilen önlük ve binlerce ürün, hastanelere ulaştırıldı. Atölyede hummalı üretimlerinde hijyene son derece önem veren ekip; talep ve siparişleri yetiştirmek için de özveriyle çalışıyor.

'DURMADAN ÜRETMEYE DEVAM ETTİK'Okul Müdürü Emine Çelebi, sağlık çalışanları için 2 yıl önce özel ürünler üretmeye başladıklarını ancak pandemi sürecinde tek kullanımlık önlük üretimine yoğunlaştıklarını söyledi. Çelebi, "Salgının gelmesiyle taleplerde artış meydana geldi. Biz de bu talebi karşılayabilmek için öğretmelerimiz, öğrencilerimiz, atölye şeflerimiz ve usta öğreticilerimiz olarak tam kapasite çalışmaya başladık. Ayrıca pandemi sürecinde hastanelerde çok fazla kullanılan tek kullanımlık önlük üretmeye başladık. Bu zamana kadar da 55 bin adet tek kullanımlık önlük üretip hastanelerimize ve sağlık müdürlüğümüze gönderdik. Pandemi sürecinden sonra bizim üretim yelpazemiz çok genişledi. Durmadan üretmeye devam ettik. Bizden talep edilen bütün ürünleri en kısa sürede ve en iyi şekilde üretmeye özen gösterdik. Şu anda da üretimimize hız kesmeden devam ediyoruz. Hastanelerin bizden moda tasarım alanında talep edebileceği her şeyi üretebilme potansiyeline sahibiz. Ameliyathanelerde kullanılan yeşil örtülerden, diyaliz bölümünde kullanılan örtülere kadar, yeni doğan ünitesindeki kapı süslemesine kadar hastanede kullanılabilen aklınıza gelen her şeyin üretimini burada yapabiliyoruz" dedi.'HERKES ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR'Sağlık İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda üretim yaptıklarını belirten Çelebi, "Ürettiğimiz bu tek kullanımlık önlükleri bütün sağlık çalışanları kullanıyor. Özellikle hastane içerisinde Covid-19 hastaları ile temasta olan ve ayrıca filyasyon ekipleri de üretilen bu tek kullanımlık önlükleri kullanıyor. Şu anda ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize yeni talebi bu tek kullanımlık önlüklerin yerine yıkanabilir türde önlük üretmemiz yönünde olunca biz de bununla ilgili çalışma başlattık. Sadece bizim okulumuz adında söylemeyeyim Türkiye genelindeki bütün Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ortaya çıkan bu ihtiyaçları çok ciddi anlamda omuzlamış ve inanın çok da güzel bir şekilde bu süreci götürüyorlar. Gece gündüz demeden çalışmalarına herkes devam ediyor. Çok ciddi bir üretim kapasitesine de ulaşmış durumdayız. Bu süreçte meslek liseleri de taşın altına elini koydu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor" diye konuştu.'ÖĞRENCİLER ÜRETİME KATILIYOR'Uzaktan eğitim sürecinde de üretmeye devam ettiklerini belirten okul müdür yardımcısı Mehtap Elmas da, "Atölyemizde şu anda 6 öğrencimiz de staj yapmakta. Bu öğrencilerimizde üretime katılıyorlar. Ayrıca usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizde üretim bandında çalışmalarını sürdürüyor. Okullarımız uzaktan eğitim sürecine geçti ancak biz ara vermeden üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizde işlerinin başında hem mesleki becerileri yeterli duruma geliyor hem de mezun olmak için gerekli ola staj uygulamalarını burada tamamlıyorlar" şeklinde konuştu.'ÜRETİM YAPARKEN HİJYENE DİKKAT EDİYORUZ'

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına kendilerinin de katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Moda Tasarım Teknolojileri Tasarımı Bölümü Şefi Ayşe Bük ise, "Bu atölyemizde öğrencilerimiz, usta öğreticilerimiz ve biz birlikte üretim yapıyoruz. Kovid-19 sürecinde hastanelerimizin ihtiyacı olan tek kullanımlık önlükleri üretirken de iş sağlığı güvenliği tedbirlerini dikkate alarak üretim yapıyoruz. Hastanelerimizin çarşafları olsun, normal çalışanların kıyafetleri olsun bunların da üretimini yapıyoruz. Bu zor süreçte biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerinde bulundu.


Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor
Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor

Anadolu Lisesi, okul müdürü, İlkadım, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi, pandemide tekstil fabrikası gibi çalışıyor - Son Dakika


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