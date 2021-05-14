Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'deki sivillere zulmünü anlamlı bir fotoğrafla kınadı. Mesut Özil formalı minik çocuğun İsrail askerine gösterdiği kırmızı kartlı fotoğraf, dakikalar içinde büyük etkileşim aldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü de Özil, işgalci İsrail'in saldırdığı Mescid-i Aksa'nın önünde dua ettiği fotoğrafı koyarak tepki gösterdi.

"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE"

1 gün önce Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."