Meteoroloji'den artan sıcaklıklar nedeniyle 15 ilimize uyarı - Son Dakika

2022'ye girilmesiyle birlikte yurdumuzdaki yağışlı ve soğuk hava, yarından itibaren yurdumuzu terk edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 15 ilimizi hava sıcaklıklarına karşı uyardı. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı belirtildi.

15 İLİMİZE UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir." denildi.

MARMARA'DA DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirtildi. Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.