Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın- Sinop arasında) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı - Son Dakika