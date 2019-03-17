Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Çığ Uyarısı

Meteorolojiden Çığ Uyarısı

23 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 1 ve Muş'ta 2, Bitlis'te eksi 1 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 4 derece olması beklenmektedir. Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Hakkari, Muş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 10:29:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]