Metin Aşık için tören düzenlendi

Ali Koç: " Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; ailesine, futbol dünyasına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum"

"Camialar böyle kıymetli insanları hiçbir zaman unutmazlar"

"Sayın Metin Aşık'ın kulübümüze büyük katkıları oldu. İyi bir insandı, büyük bir Fenerbahçeliydi"

Kaan ÜLKER/ İstanbul, -

Dün vefat eden Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Metin Aşık için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, teknik direktör Ersun Yanal, sporcular ve Metin Aşık'ın ailesi katıldı.

Metin Aşık'ı kaybetmeninin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Ani bir vedanın, beklenmeyen bir ayrılığın tarifsiz acısını hep beraber yaşıyoruz. 1989-1993 yıllarında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekorla şampiyon olduğumuz sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın ileri gelenlerinden, değerli ağabeyimiz, başkanımız Metin Aşık'ı hiç beklenmedik bir şekilde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, futbol dünyasına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Kıymetli başkanım Metin Aşık gibi isimler bizim gibi büyük camialarda yaptıklarıyla, verdikleri emeklerle her zaman hatırlanır, hiçbir zaman ölmezler. Camialar böyle kıymetli insanları hiçbir zaman unutmazlar. Sayın Metin Aşık'ın kulübümüze büyük katkıları oldu. İyi bir insandı, büyük bir Fenerbahçeliydi. Her anlamda camiamıza önemli hizmetleri oldu. Yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Türk futbolunun ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık konuşma gerçekleştirdi.

Metin Aşık'ın cenazesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un açıklamaları

-Vefa Küçük'ün açıklamaları

-Murat Aşık'ın açıklamaları

-Törenden görüntüler

-Genel detaylar

