Metin Göktepe 30. Yılında Anıldı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, polis tarafından katledilişinin 30'uncu yılında mezarı başında anıldı. Anmada basın özgürlüğü vurgusu öne çıktı; konuşmacılar gazetecilere yönelik baskılara, tutuklamalara ve kayyum uygulamalarına dikkat çekti. Anmada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Metin Göktepe'yi katledenler tarihin karanlığının içerisinde yok olup gittiler ama Metin Göktepe gazeteciliği bugün genç gazetecilerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Onu hiç unutmayacağız. Gerçeklerin peşinden canı pahasına gittiğini hiç unutmayacağız" dedi.

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı. Göktepe, 1996'da Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini takip etmek için "Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek gittiği Alibeyköy'de polis tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek öldürülmüştü. Anmada "Metinler ölmez Evrensel susmaz", "Özgür basın susturulamaz", "Evrensel susmaz susturulamaz" sloganları atıldı.

Törene Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Özçınar, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul Barosu adına Ahmet Erkin, çok sayıda dernek yetkilisi katıldı.

Evrensel Gazetesi: "Göktepe gazeteciliği büyümeye devam ediyor"

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, Göktepe'yi çalışma arkadaşları adına andığını belirterek, 30 yılın Göktepe gazeteciliğini azaltmak bir yana büyüttüğünü söyledi. Özdal, "Gazeteciler tutuklandı, televizyon kanallarına kayyum atandı. Merdan Yanardağ cezaevinde. Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yaparken öldürüldüler. Basına yönelik fiziki, hukuki ve maddi saldırılar sürüyor. Ancak Metin Göktepe bütün bunlara rağmen halkın haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün önemli bir simgesi olarak yaşamaya devam ediyor" dedi.

Özdal, Göktepe'nin "Bu haberi ben izlemeliyim" diyerek gittiği habercilik çizgisinin sürdürüldüğünü ifade ederek, "Cezaevlerinde koşullar ağırlaştı, siyasi tutuklular var. Ama biz bu 30 yıl boyunca olanları anlarken Metin Göktepe'den güç aldık. Bundan sonra da alacağız" diye konuştu.

"Gazetecinin haberini öldürerek gazetecilik öldürülüyor"

Göktepe'nin kız kardeşi Meryem Göktepe, konuşmasına annesinin selamlarını ileterek başladı. "30 yıldır değişen ne var diye sorarsak; Metin'in bıraktığı değer ve onur var. Bir de Metin Göktepeciliği inadını sürdüren gazeteciler var" dedi. Yakın zamanda Hakan Tosun'un tıpkı Göktepe gibi katledildiğini hatırlatan Meryem Göktepe, "Belki artık gazeteciler eskisi kadar sık öldürülmüyor ama bu kez gazetecinin haberini öldürerek gazetecilik öldürülüyor" ifadelerini kullandı. Göktepe, annesi adına anmaya katılanlara teşekkür ederek "Annem adına hepiniz birer Metinsiniz" dedi.

Özgür Çelik: Gerçeklerin peşinden canı pahasına gittiğini hiç unutmayacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Doksanlı yılların karanlığında gazeteci Metin Göktepe'yi kapladılar. Tıpkı doksanlı yılların karanlığında Sivas katliamını gerçekleştirdikleri gibi Gazi Katliamını gerçekleştirdikleri gibi Uğur Mumcu'yu katlettikleri gibi doksanlı yılların karanlığında Metin Göktepe'yi aramızdan aldılar" dedi. Çelik şunları söyledi:

"Metin Göktepe'yi katledenler tarihin karanlığının içerisinde yok olup gittiler ama Metin Göktepe gazeteciliği bugün genç gazetecilerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. 30'uncu yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz. Onu hiç unutmayacağız. Gerçeklerin peşinden canı pahasına gittiğini hiç unutmayacağız. Doksanların karanlığında katledilen gazetecileri, yazarları, aydınları, sanatçıları hiç unutmayacağız. Onlar doksanların karanlığında katledildiler. Bugün Türkiye başka bir karanlığı yaşıyor. Az önce ifade edildi. Bugün televizyonlara kayyumlar atanıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Merdan Yanardağ ve çok sayıda gazeteci tutuklu vaziyette sosyal medyaya karartmalar getiriliyor. Yani toplumun bütününü sindirme, susturma çabası içerisinde olan karanlık bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Basın özgürlüğü için, halkın haber alma hakkı için mücadeleyi sürdüreceğiz. ve bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşlarımız için adaletin, demokrasinin, özgürlüğün mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz. Metin Göktepe'yi ve katledilen tüm gazetecileri saygıyla anıyorum"

"Otuz yıldır basın baskılara rağmen ayakta durmaya çalışıyor"

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, 30 yılın anmalarının aynı zamanda gazeteciliğin baskılara rağmen ayakta durmaya çalıştığının belgesi olduğunu söyledi. Durmuş, "Basın ve ifade özgürlüğü yok edilmeye çalışılıyor ama Metin Göktepe gibi inadına gazetecilik yapan meslektaşlarımız var. Bir gün burada Metin'e müjde vereceğiz ve 'Basın özgürce yazıyor, rahat uyu' diyeceğiz" dedi.

"Mücadeleyi Metin'in bıraktığı yerden sürdüreceğiz"

Alparslan Aydın, genç gazetecilerin Göktepe'nin mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Metin ağabeyi hiç tanımadık ama bize güvenirdi. Onun dostuna dost, düşmanına düşman olacağımıza güvenirdi. Bu mücadeleyi son ana kadar sürdüreceğiz" dedi.

"Basın özgürlüğü baskı altında"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Göktepe'nin gerçek habercilik mücadelesinin yüzlerce gazeteciye ilham verdiğini söyledi. Aslan, Evrensel Gazetesi'nin İzmir bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyı anımsatarak, "O kurşunlar basın özgürlüğüne sıkılmıştır" dedi. Aslan, kayyum uygulamaları, tutuklamalar ve medya baskısının sürdüğünü belirterek, "Bu saray düzeni karşısında direnenler olduğu sürece mücadele sürecek" ifadelerini kullandı.

"Özgür basın yazmaya devam ediyor"

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Özçınar, 1990'ların karanlığına dikkat çekerek, "Gerçeği yazan gazeteciler sokak ortasında hedef alındı. Amaç halkın haber almasını engellemekti. Bugün de özgür basın yazmaya devam ediyor" dedi.

"Hakikatin peşindeki gazeteciler baskı altında"

EHP Genel Başkan Yardımcısı Nehir Sevim, gazetecilerin hakikatin peşindeki rolü nedeniyle baskıya maruz kaldığını söyledi. Sevim, "Gazeteciler yolsuzluğu, sömürüyü, katliamları ve karanlığı açığa çıkarıyorlar. Tehlike de buradan doğuyor. Metin Göktepe bu çizginin en parlak örneklerinden biriydi" dedi.

"Gerçekler yolunu bulur"

TKP adına yapılan konuşmada, Göktepe'nin emekçilerin tarafında habercilik yaptığı vurgulanarak, "Gerçekler bu düzenin çarpıklığını ortaya koyuyordu. Otuz yıl önce öldürüyorlardı, şimdi hapse atıyorlar. Ama gerçekler yolunu bulur" denildi.

Cumartesi Anneleri: "Karanlığı açığa çıkaran ilk gazetecilerden biriydi"

Cumartesi Anneleri'nden İkbal Eren, Göktepe'nin Galatasaray Meydanı'ndaki kayıp yakınlarını takip eden ilk gazetecilerden olduğunu belirterek, "Eğer bu fedakar gazeteciler olmasaydı, 35 yıllık ısrarımız sürmezdi" dedi. Göktepe'nin çektiği bir fotoğrafı hala sakladıklarını söyleyen Eren, "O fotoğrafa baktıkça hem annemi hem kaybettiğimiz sevdiklerimizi hem de Metin'i görüyorum" dedi.

Göktepe'nin çocukluk arkadaşı da kısa bir konuşma yaparak, anmaya katılan gazetecilere ve siyasetçilere teşekkür etti.

Anma programı boyunca konuşmacıların ortaklaştığı başlıklar; gazetecilerin hedef alınması, basın özgürlüğüne yönelik baskılar, kayyum uygulamaları, tutuklamalar ve toplumsal hafızanın korunması oldu. Göktepe'nin gazetecilik çizgisinin genç kuşaklar tarafından sürdürüldüğü vurgulandı.