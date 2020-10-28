Metro Türkiye daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sürdürülebilir bir gelecek için gıda atığını önlemek üzere sadece bir yılda 164 ton gıda bağışı yapan Metro Türkiye, otel, restoran ve kafelerde de gıda atığının önlenmesine destek oluyor.

Metro Türkiye açıklamasına göre, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde daha sürdürülebilir bir dünya için gıda ve gıda dışı alanlarda israfın önlemesi gerektiğine bir kez daha dikkati çeken Metro Türkiye, operasyonlarında ve sektörde sürdürülebilirliği odağına alarak yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından bu yana HORECA'nın bir numaralı iş ortağı olma vizyonuyla hareket eden Metro Türkiye, gıda atık yönetiminin tüm sektörler için her zaman önemli ve dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç olduğundan yola çıkarak bu alanda önemli iş birlikleri yapıyor.

Metro Türkiye, Fazla Gıda ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında hala satılabilir olan gıdaları atık olmaktan kurtarıyor. 2019'da 385 bin öğün yemeğe denk gelen 163,5 ton gıdayı, 30 gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Buna ek olarak, İstanbul mağazalarında devam eden Resell projesiyle reyondan çekme süresi gecikmiş ya da fiziksel bir zarar görmüş ancak kullanılabilir durumdaki ürünlerin anlaşılan fiyatlar üzerinden Fazla Gıda'ya satılarak değerlendirilmesini sağlıyor.

2019 operasyonlarında oluşan gıda atığının yüzde 15'ini hayvan barınaklarına veren Metro Türkiye'nin temel amacı, 2025 yılına kadar gıda kaybını yüzde 50 azaltmak.

Şirket, ayrıca bağışlanamayacak durumda olan gıdaları çöpe atmak yerine kompost alanlarına göndererek bu gıdaları hem toprağın yapısını zenginleştirerek gübre haline getirebilen hem de sıfır atık üreten bir sisteme öncülük etmeyi de hedefliyor.

Sadece ürünlerde değil enerjide de tasarrufa önem veriyor

Metro Türkiye, tasarruf için ürünlerinde yaptığı çalışmaların yanı sıra enerjide de verimliliğe önem vererek bu alanda da israfın önüne geçiyor.

Bu kapsamda sera gazı salınımını 2030 yılına kadar 2011 yılını temel alarak yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Metro Türkiye, bu hedefe enerji projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve soğutuculardaki verimlilik çalışmaları ile ulaşmayı amaçlıyor.

2019 yılında sera gazı salınımlarını 50 bin 828 ton CO2e olarak ölçen Metro Türkiye, sera gazı salınımını 2011 yılına kıyasla 2018 yılında yüzde 11 ve 2019 yılında yüzde 12 azalttı. Yürüttüğü projelerle 2019 yılında 1.241 MWh elektrik enerjisi tasarrufu da sağlayan Metro Türkiye, 2019 yılında mağazalar genelinde çalışan ve müşteri bilinçlendirme çalışmaları sayesinde yaklaşık 1000 metreküp su tasarruf yaptı. Bu alandaki çalışmaları sayesinde su tüketimini de 2017'ye göre yüzde 10,8 azalttı.

Sektörü bilinçlendiriyor

Pandemi döneminde önemi daha da artan gıda atığı konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen Metro Türkiye, "Mutfağa Dönüş" sürecinde de otel, restoran ve kafelerin yanında yer alarak gıda atığının önlenmesine destek oluyor.

Otel ve restoranlarda en fazla atığın tabakta tüketilmeyerek çöpe giden yemeklerde olduğunun, her şey dahil otellerde tabaktan geri dönen miktarın yüzde 65, butik otelde yüzde 52, restoranlarda ise yüzde 74'e ulaştığının tespit edildiği araştırma, menü planlamadan müşteri yapısına göre tabak veya porsiyon büyüklüğüne, siparişten depo yönetimine kadar yapılabilecek birçok iyileştirme olduğunu gösteriyor.

Metro Türkiye, müşterilerin hijyen ve sağlığın yanı sıra israfa da daha hassas yaklaşmaya başladığı bu süreçte kapılarını yeniden açan işletmelere gıda atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler sunuyor.

"İsrafın önlenmesi için bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşım izliyoruz"

İsrafa ve tasarrufa karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, israfın azaltılması için bireysel tüketiciden işletme sahiplerine, tedarikçilerden personele kadar zincirin her halkasına büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak hem gıda hem de gıda dışı israfın azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda, atık yönetimi süreçlerini tedarik zincirimizin tüm halkalarına odaklanarak operasyonlarımızdan sektöre kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz.

HORECA sektöründeki işletmelere de israfın önüne nasıl geçebileceklerine dair yol gösterici çalışmalar yapıyoruz ve atık yönetiminin neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Hep birlikte daha güzel bir gelecek yaratacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda sadece 2019'da 164 ton gıda bağışı yaptık, en büyük hedefimiz ise 2025'e kadar gıda kaybını yüzde 50 azaltmak. Ayrıca, sera gaz salınımlarını geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azalttık. Bu hassasiyetle çalışmalarımıza ve sürdürülebilir bir dünya için operasyonlarımızı yürütmeye devam edeceğiz."