Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin (56) rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayaını kaybetti. Zengin (56), yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Zengin'in kardeşi gazeteci İskender Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerini arayarak taziyelerini ilettiğini söyledi.

Bir süre önce ikamet ettiği İstanbul'dan memleketi Andırın'a gelen Mevlana İdris Zengin, rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerinin ardından Zengin, ameliyata alındı. Kalbinden ameliyat olan Mevlana İdris Zengin, yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti.