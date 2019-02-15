Son Dakika Haberleri: Mezitli'de Atatürk Büstü Olan Site Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Mezitli'de Atatürk Büstü Olan Site Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

40 dakika önce

Mezitli Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı 'Her siteye bir Atatürk büstü' kampanyası çerçevesinde bir siteye daha Atatürk Büstü yerleştirildi.

Mezitli'de Atatürk Büstü Olan Site Sayısı Her Geçen Gün Artıyor, System.String[]
Mezitli Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı 'Her siteye bir Atatürk büstü' kampanyası çerçevesinde bir siteye daha Atatürk Büstü yerleştirildi. Büstün açılışını Mezitli Belediye başkanı Neşet Tarhan yaptı.

Kampanyaya ilgi devam ederken, kaidesini tamamlayan 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selahattin Öner Sitesine Mezitli Belediyesi tarafından Atatürk Büstü hediye edildi. Kaide üzerine yerleştirilen büstün açılışına, yağmurlu havaya rağmen site sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Açılışa katılan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Sevgililer Günü dolayısıyla site sakinlerine 'kırmızı gül' dağıttı.

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Tarhan, Atatürk'ün, kaidenin üzerinde yazan 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar' sözüne dikkat çekti. Tarhan, "Atatürk ilke ve devrimlerini unutturursak Türkiye'nin harcını kaybetmiş oluruz. Cumhuriyet değerlerini kaybedersek çocuklarımızın geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını bozmuş oluruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu doğrultuda yetişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önümüzdeki dönemde en çok önem vereceğimiz konulardan birisi 0-6 yaş grubu çocuklara yapacağımız okullarla Atatürk sevgisini, cumhuriyet değerlerini öğretmek olacaktır" dedi.

Tarhan, açılışın ardından birim amirleriyle birlikte siteyi gezerek, site sakinlerinin şikayet, talep ve önerilerini dinledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

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