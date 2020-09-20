MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Yunanistan'a "Doğu Akdeniz" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Yunanistan'a "Doğu Akdeniz" tepkisi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, hiç hakkı olmayanların ahkam kestiği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Yunanistan'a

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, hiç hakkı olmayanların ahkam kestiği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

MHP Kayseri İl Başkanlığının Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen il kongresinde konuşan Aydın, siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu dile getirdi.

Aydın, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı birlik olunması gerektiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Aydın, "Herkes orada cirit atıyor. 1800 kilometrelik kıyı hattımız var. Bizi küçük bir balıkçı barınağı diyebileceğimiz alana hapsetmeye çalışıyorlar. Hiç hakkı olmayanlar Akdeniz'de ahkam kesiyor." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşananların oldu bittiye getirilmek istendiğini aktaran Aydın, dünyanın farklı noktalarındaki petrol yataklarının kontrol altına alındığını, Akdeniz'deki yatakların ise daha bakir olduğunu ifade etti.

Aydın, Türkiye'nin Akdeniz'de haklı bir mücadele yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya, Türk milletinin, Cumhurbaşkanımızın hamlelerini takdir ve kıskançlıkla karşılıyor. Çünkü arkasında güçlü bir siyasi irade var. Değerlerimize halel getirecek hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Bu değerleri destekleyecek her şeyin arkasındayız. Can pahasına. Bir siyasi müdahale edelim dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hallettiler. Çünkü baş değişince gövde kontrolden çıkar. Bu bütün canlılar, devletler için geçerlidir. Baş olmazsa gövde, kollar ve ayaklar darmadağın olur. Bir devletin başını yok ederseniz, bir devletin başıyla uğraşırsanız gövde kontrolsüz olur. İşte bugün Yunan basınında dahi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlerin nedeni budur. Çünkü baş aktif halden pasif hale dönüştürülürse gövdeyi kontrol etmek çok kolay. Onun için Allah'ın izniyle başı vermeyeceğiz. Baştan fedakarlık etmeyeceğiz. Baş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ali menfaatlerinin beka timsalidir. İsim bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır yarın aranızdan bir kardeşimizdir."

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen kongrede 516 delegenin tamamının oyunu alan Serkan Tok, tekrar il başkanlığına seçildi.

Öte yandan kongreye, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Yunanistan'a 'Doğu Akdeniz' tepkisi Açıklaması - Son Dakika


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