MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Zonguldak'ta

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "Bölgemiz bu kadar kaynar kazanken şimdi kalkıp, 'Türkiye'de bir beka problemi yok.' demek, ne demek?

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "Bölgemiz bu kadar kaynar kazanken şimdi kalkıp, 'Türkiye'de bir beka problemi yok.' demek, ne demek? Etrafımız kaynıyor, kan gölüne dönmüş durumda sen, 'Beka problemi yok.' diyorsun, yani 'Rahat ol sen deyip, yat, uzan, sıkıntı yok.' diyorsun. Bu memleketi gevşetmek, şu an memlekete bu rahatlığı vermek, bu seferberlik ruhuna aykırı hareket etmek, bu memlekete yapılacak en büyük kötülük." dedi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Bülbül ile MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Kotra, daha sonra MHP Gökçebey İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.



Bülbül, burada yaptığı konuşmada, vatan ve millet için çalışmaya, mücadeleye devam ettiklerini söyledi.



FETÖ'nün yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirten Bülbül, "Sivil, masum, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden hepsini yaylım ateşine tutan, o helikopterlerin üzerinden ateş yağdıranlar, o uçaklarıyla o bombalarını salarken, Gölbaşı'nda özel harekatçılarımızın, kardeşlerimizin üzerine bombayı atarken, telsiz konuşmalarını dinlediğinizde en ufak bir tereddüt veya bir titreme dahi seste görülmüyor. Bu Türk milletinin unutmaması gereken vahim bir andır." diye konuştu.



Bülbül, partisinin, yanlış ve milletin menfaatine aykırı bir şeyler gördüğünde her zaman gerekeni söylediğine dikkati çekti.



"Türkiye kendi bekasını temin etmek zorunda"



Fırat'ın doğusuyla alakalı olarak kendilerine sadece HDP'nin karşı çıkmadığını dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:



"HDP, 'Fırat'ın doğusuna kesinlikle müdahale edilmemelidir.' diyor. Niye? PKK, PYD ile beraber aynı yolun yolcusu, aynı yapı. Bunun yanı sıra Meclis'te kim diyor 'oraya girilmesin' diye? CHP söylüyor. CHP de 'Burası bataklık.' diyor. Biz zaten bataklığı kurutmanın iddiasında değil miyiz? Bataklığı kurutacaksak, oraya girmek zorundayız. Bu aşamada Türkiye buna müdahil olmak zorunda, kendi bekasını temin etmek zorunda. Bölgemiz bu kadar kaynar kazanken şimdi kalkıp, 'Türkiye'de bir beka problemi yok.' demek, ne demek? Etrafımız kaynıyor, kan gölüne dönmüş durumda sen, 'Beka problemi yok.' diyorsun, yani 'Rahat ol sen deyip, yat, uzan, sıkıntı yok.' diyorsun. Bu memleketi gevşetmek, şu an memlekete bu rahatlığı vermek, bu seferberlik ruhuna aykırı hareket etmek, bu memlekete yapılacak en büyük kötülük."



Bülbül, Türkiye'de MHP'nin, bu oyunu gören parti olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı her çıktığında bu beka meselesinden bahsediyor. Onlar da aynı şekilde Cumhur İttifakı, bu meselede bu sıkıntıyı gören yapıdır. Bu yapıyla beraber hareket edildiği zaman bu bir milli mücadelede muvaffakiyet getirir." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra ilçedeki bir fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelen Bülbül ve Kotra, Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünün ardından Çaycuma ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Bülbül, ilçeye bağlı Nebioğlu ve Saltukova beldesinde bulunan partisinin seçim bürolarının açılışını gerçekleştirdi.

