MHP Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı

MHP
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
, "Aziz milletimiz emin olsun ki siyasi ve diplomatik olarak Türkiye
'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin, ekonomik savaş açan ve ekonomik çığırtkanlık yapanların, küresel senaryolara bel bağlayanların, döviz ve kaostan medet umanların kirli hesapları bugüne kadar olduğu gibi yine boşa çıkacaktır." dedi.
Aksu, partisinin Gümüşhane
kent merkezindeki Aydın Doğan Spor Salonu
'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 44 gün sonra 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağına dikkati çekerek, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.
İsmail Faruk Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinin Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte tarihi bir kavşak ve önemli bir dönüm noktası olduğunu savunarak, bu seçimlerin yerel seçim olmaktan daha büyük anlamlar taşıdığını vurguladı.
MHP'nin, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı olduğunun altını çizen Aksu, "Cumhur ittifakı devletimizin, memleketimizin istikbal içerisinde istiklale taşınması için ortaya konulmuş bir teminattır. İnanıyoruz ki böyle bir dönüm noktasında Cumhur İttifakı tarihi bir zaferle seçime mührünü vuracaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı bir şekilde inşa ve ihyasını bu şekliyle mümkün kılacaktır." diye konuştu.
"Türkiye yedi düvele karşı büyük bir mücadelenin içindedir"
Türkiye'nin bir yandan FETÖ ve PKK
ile mücadele ederken bir yandan da DEAŞ ve güney sınırında oluşturulmak istenen terör devleti yapılanmasına yönelik amansız bir mücadele içine girdiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:
"Türkiye, güney sınırımızdaki milli güvenliğimizi ve egemenlik haklarımızı tehdit eden yapılanmaya izin vermeyecektir. Türkiye, egemenlik haklarını tehdit eden terör unsurları PKK, YPG, PYD, FETÖ ve DEAŞ'ı, ister Fırat
'ın güneyinde isterse başka yerde, nerde olursa olsun bertaraf edecek, milletimizin güvenliğini mutlaka temin edecektir. Aziz milletimiz emin olsun ki siyasi ve diplomatik olarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin, ekonomik savaş açan ve ekonomik çığırtkanlık yapanların, küresel senaryolara bel bağlayanların, döviz ve kaostan medet umanların kirli hesapları bugüne kadar olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. Hiç kuşku yok ki Türkiye yedi düvele karşı büyük bir mücadelenin içindedir ve bedeli ne olursa olsun bu mücadele başarılı olacak, Türk Milleti kazanacaktır. Yüzlerce yıldır Türkiye ve Türk Milleti üzerine oyun kuran hainler başaramadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacak."
"Ekonomik operasyonlar Türkiye düşmanlarının elinde patlayacak" HDP
'ye yönelik sert eleştiriler de yönelten Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birkaç gün önceki TBMM'deki grup konuşmasında, PKK'nın temsilcilerinden birisi çıkmış. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP
ve MHP'ye kaybettireceğiz'. Türkiye'de böyle bir yer yok, hiç de olmadı. Bu, alçaklık, ihanet ve iş birliğinin kesinleşmesinden başka bir şey değildir. Bölücülüğün tescili, zilletin ortaklarının dip dibe dizilmesi ve gizli ortaklıkların deşifre olmasıdır. İnanıyoruz ki asil milletimiz, 31 Mart'ta illete de zillete de hak ettiği dersi verecek ve onları çırpındıkları bataklığa gömecektir. FETÖ ve PKK öncülüğünde Türkiye'ye karşı girişilen siyasi ve ekonomik operasyonlar, Türkiye düşmanlarının elinde patlayacaktır. 31 Mart'ta Gümüşhane'de, MHP potansiyelini harekete geçirecek, gücünü gösterecek ve inşallah kazanacaktır."
Konuşmaların ardından MHP'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları
tanıtıldı.
MHP, Gümüşhane merkezde Sabri Varan
, Torul
'da Evren Evrim Özdemir
, Kürtün
'de Enver Şen
, Şiran
'da Mutlu Özel
, Köse'de Turgay Kesler
'i ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.
Ayrıca MHP Kelkit
ilçesinde Cumhur İttifakı'na bağlı olarak aday çıkarmayarak, AK Parti
'nin adayı Aziz Nas
'ı destekleme kararı almıştı.
Aksu'nun yanı sıra MHP Hatay
Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
, MYK
üyeleri Musa Küçük
ve Akın Üstün ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantı, Mustafa Yıldızdoğan
'ın konseri ile son buldu.