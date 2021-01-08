MHP Gümüşhane Teşkilatı'ndan polise destek - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi önündeki olaylarda bir grubun "Katil Polis" ifadeleri kullanmasını sert bir dille eleştirdi ve ardından polislere tatlı ikram etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın da destek verdiği eylemde MHP İl Başkanı Nadim Aydın, yöneticiler, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer Fatih Parkında olayı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Heyet açıklamanın ardından parkın hemen yanındaki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek partililer polis memurlarına tatlı ikram etti.

Başkan Aydın, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin olmazsa olmazı olan demokraside umduğunu bulamayanların akıl hocaları ve ağababalarının talimatıyla geçmişte yaptıkları darbeleri yeniden gündeme getirme arzusunda olanlar ve "Bizim çocuklar yönetime el koydu" diyen içerdeki işbirlikçiler ile onların ağababalarının artık darbe yapmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.

Konuşmasında MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin "Darbeyi göze alanlar ölmeyi de göze almalıdır" sözüne atıfta bulunan Başkan Aydın, "Türkiye de sokak eylemlerini ateşlemek için rektör atamasını bahane eden terör örgütleri ve terör sevicileri şunu unutmamalı devletin tokatı bu defa sert ve acımasız olur" dedi.

Ülke için canını seve seve feda etmeye hazır, huzurun teminatı kahraman Türk Polisine "katil" demenin en ufak tabirle "şerefsizlik" olduğunu vurgulayan Aydın, "Vatan hainleri ve onlara destek verenler şunu iyi bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları olarak kahraman polis Teşkilatımızın arkasındayız. Şunu herkes iyi bilsin ki askerimize, polisimize ve güvenlik güçlerimize sıkılacak her kurşunun önüne kendini atacak milyonlarca Ülkücü kardeşleri vardır. Her Türk asker doğar. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Yüzü maskeli teröristlerle katil polis bağıran veya bağırtan İstanbul CHP İl Başkanıyla İstanbul Belediye seçim sonuçları açıklanınca kolkola halay çeken Zillet İttifakının ortakları bu olaya nasıl tepki koyacaklar merakla bekliyor ve takip ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE