MHP'li Akçay: "Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da... - Son Dakika

MHP'li Akçay: "Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da...

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlayan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, 25 Mayıs'ta Şehzadeler şehri Manisa'yı işgal etmiştir.

MHP'li Akçay:

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlayan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, 25 Mayıs'ta Şehzadeler şehri Manisa'yı işgal etmiştir. Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da kurşunlanarak şehit edilmiştir" dedi.

MHP'li Erkan Akçay, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir açıklama yapan Akçay, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, 25 Mayıs'ta Şehzadeler şehri Manisa'yı işgal etmiştir. Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da kurşunlanarak şehit edilmiştir. Yunan işgalinden önce 45 binin üzerinde olan Manisa'daki Müslüman nüfus, Manisa'nın kurtuluşundan sonra 15 binin altına düşmüştür. 3 yıl, 3 ay, 13 günlük Yunan işgali süresince Manisa'daki 10 bin 700 ev, 13 cami, 2 bin 449 dükkan, 35 han, 7 hamam, bir çiftlik, 26 bağ evi, bin 740 köy evi yakılmıştır" dedi.

Yunan işgaline direnen Manisalı kahramanların isimlerinin tarihe altın harflerle yazıldığını söyleyen MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "İzmir'in 15 Mayıs'da işgal edilmesinden daha önce Manisa'da Yunan işgaline karşı örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. Milli mücadelenin Galip Hocası Celal Bayar, Albay Bekir Sami Bey ve Kazım Özalp Yunan işgaline karşı Manisalıların teşkilatlanmasında büyük rol oynamışlardır. Manisalı kahramanlar; Gördes'li Makbule Hanım, Hacı Ethem Büke, Halil Efe, Alaşehir Kaymakamı Bezm-i Nusret Bey, Alaşehir Belediye Başkanı Galip Bey, Parti Pehlivan, Koldereli Sarı Mehmet Efe, Akhisarlı Reşat Bey, Bakırlı Saçlı Mustafa Efe, Kamalı Efe, Çerkez Ziver, Hamdi Efe, Ramizzade Hasan Bey (Taneri) ve Koldereli Recep Efe, Nuriyeli Tunalı Osman, Gözletli Hasan Efendi, Sarıçamlı Osman bey, Paşaköylü Nasuh Hoca, Saruhanlı Dereköylü Mehmet Bey, Kumkuyucaklı Hüseyin Bey, Büyük Belenli Arnavut Nezih Bey, Yılmaz Köyünden Arap Abti ve Öksüz Mehmet gibi daha nice Manisalı Yunan işgaline karşı gösterdikleri kahramanlıklarla adlarını tarihe altın harflerle yazdırmışlardır." dedi.

"Türk milleti bu topraklarda ilelebet var olacaktır"

Türk milletinin ilelebet bu topraklarda var olacağını söyleyen MHP'li Akçay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer ile taçlanmış, Türk Ordusu 8 Eylül'de Manisa'yı düşman işgalinden kurtarmıştır. Yunanlılara karşı direniş yapılmasını engelleyen ve Manisa'yı savunmak isteyen vatanseverleri sindirerek Yunan askerlerini törenle karşılayan Manisa Mutasarrıfı hain Hüsnü, 8 Eylül 1922'de Yunan güçleri ile birlikte Yunanistan'a kaçarak Hüsnü olan ismini Hüsnüyadis'e dönüştürerek Yunan istihbaratının emrine girmiştir. Dün Hüsnüyadis olarak Yunanlılarla işbirliği yapan hainler ve işbirlikçileri bugün FETÖ ve PKK terör örgütünü kullanarak milletimizin birliğine, bütünlüğüne yönelik saldırılarına devam etmektedirler. Hüsnüyadis zihniyetine sahip olan vatan hainleri ve yerli işbirlikçileri bilmelidirler ki; birlik ve beraberliğini her şeyin üzerinde tutan Türk milleti bu topraklarda ilelebet var olacaktır. Vatan bölünmeyecek; ezan dinmeyecek; bayrak inmeyecektir. Emperyalist güçlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919'da Anadolu'yu işgal etmeye kalkışan Yunanistan bugün de emperyalistlerin piyonluğunu yaparak Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de hapsetmeye çalışmaktadır. Emperyalistler ve onların piyonluğunu yapan Yunanistan bilmelidir ki, Türk milleti her ne pahasına olursa olsun 'Mavi Vatan'dan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyecektir. 1921'de Anadolu'dan defedilen Fransa'ya ve 9 Eylül 1922'de dedelerinin akıbeti Ege'nin karanlık sularında son bulan Yunanistan'a yakın tarihlerini iyi okumalarını tavsiye ediyoruz. Zira, Mavi Vatanımıza göz dikenlerinin akıbetlerinin dedeleri gibi Ege'nin karanlık sularında son bulması kaçınılmazdır. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Akçay, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Akçay: 'Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da... - Son Dakika

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