MHP'li İpek: "Türk milletinin sabrını test etmeyin" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıları düşmanca olarak değerlendirerek, "Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, "Milliyetçi Hareket Partisi genel politikasında iki devlet ve Tek Millet halinde geleceği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün ve mütecaviz niyetin karşısında geri adım atmayacağı inancındadır. Şunu herkes bilsin ki Ermenistan zulmünü ve hunharca suikastlarını lanetliyoruz. Kalplerimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesile ile ilan ediyoruz. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin dünkü yaptığı açıklamada olduğu gibi "Karabağ Türkündür Türk vatanıdır" Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir" dedi.

Başkan İpek, Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade ederek, "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla, kalbimizle kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün müstevli odakları tekraren uyarıyoruz. Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır. Can Azerbaycan'a yapılan her saldırı Kars'a, Ankara'ya, Çanakkale'ye yapılmış demektir. Emperyalizmin kanlı senaryolarının figüranı olan Ermenistan'a Acun'a beylik etmiş Türk'ün Ermenistan'ın anladığı dilden cevap verme vakti gelmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir kez daha bu hain saldırıda ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. - TOKAT