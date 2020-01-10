MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Soyer'e terör eleştirisi - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, " Tunç Soyer, terör destekçiliğine demokrasi kılıfı geçirmeye çalışmaktadır. Fakat mızrak çuvala sığmamaktadır." dedi.

Tamer Osmanağaoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, muhtarlarla bir araya geldi, İzmir'in sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarların Türk demokrasinin çekirdeği olduğunu, onların dertlerine derman olmak için çalıştıklarını ifade eden Osmanağaoğlu muhtarlık binalarının giderlerine katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Osmanağaoğlu, MHP'li belediye meclis üyelerinin muhtarlık ofislerinde kullanılan suların 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olması, kalan kısmının normal tarifeye göre düzenlenmesi için teklif vereceğini ifade etti.

Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in havası kirlenen, suyu ve elektriği kesilen İzmirlilerin feryadını duymadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"2019'un son günlerinde su kesintileri üç güne varmaya başlayınca, vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını yağmur suyuyla karşılamaya başlamıştır. 2020 yılını, suya gelen yüzde 15 zamla karşılayan İzmirliler, neredeyse su kesintilerine şükredecek noktaya gelmiştir. Seferihisar'ın eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, borçları bahane ederek, 500 milyon rayiç bedel biçilen belediye taşınmazlarını 119 milyona satmıştır. Fakat buna rağmen kendisi İzmir'in zirvesine tırmanırken, eski belediyesine 150 milyonluk borç bırakmıştır.

Tunç Soyer'in canla başla uğraştığı bir başka meşguliyet de FETÖ'nün yöneticisi olduğu yönünde kuvvetli ve somut deliller bulunan Urla eski Belediye Başkanı Burak Oğuz'a sahip çıkmaktır. İçişleri Bakanlığımızın kanuni olarak üzerine düşeni yapması ve ilçe kaymakamını kayyum olarak ataması sebebiyle Tunç Soyer isyan bayrağı açmıştır.

Belediye meclisinden birinin belediye başkanı yetkilerini üstleneceğini ve kendilerinin de onu meşru başkan olarak kabul edeceklerini beyan etmiştir. Bu, aleni bir kalkışma provasıdır. Kendisi FETÖ imamlarıyla birçok görüşmesi olduğu basına yansıyan ve tutuklanarak cezaevine koyulan Burak Oğuz'u ziyaret ederek destek mesajları da vermiştir. PKK'ya destek veren belediye başkanlarının yerine kayyum atanınca da aynı tepkileri veren Tunç Soyer, terör destekçiliğine demokrasi kılıfı geçirmeye çalışmaktadır. Fakat mızrak çuvala sığmamaktadır."