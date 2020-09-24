MHP'li Yönter: "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir" - Son Dakika

MHP'li Yönter: "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir.

MHP'li Yönter:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir." dedi.

Yönter, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin kongre takviminin başarıyla devam ettiğini belirterek, yarın Eskişehir İl Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Eskişehir'in, İç Anadolu Bölgesi'nin adeta parlayan yıldızı olduğunu kaydeden İzzet Ulvi Yönter, "MHP de Eskişehir'de müessir çalışmalar yapmaktadır. Eskişehir'de hiç kimse MHP'yi yok sayamaz, ihmal edemez. MHP, Eskişehir'de gücüne güç katmaktadır." diye konuştu.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duruşuyla, partisinin Türkiye'de müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

MHP'nin fikirleri ve ülkülerinin dünyada dikkati çektiğini anlatan İzzet Ulvi Yönter, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istiklalini ve istikbalini hem pekiştirip, hem perçinleyecek ruha sahiptir. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'mizin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir. Hiçbir zalim, hain ve dış mihrak, Türkiye üzerinde hesap yapmaya kalkışmamalıdır. Hesap yapanların da hesabını bozarız. Cumhur İttifakı tarih kadar güçlü. Cumhur İttifakı millet iradesi kadar güçlü. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden doğdu ve iradesini yansıtıyor."

Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve partililer katıldı.

İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakı, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:33 - Kaynak: AA

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