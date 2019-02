MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan: "Bu Yarışta Cumhur İttifakı Ruhuna Uygun Hareket Edilmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı ilçe ve belde belediye başkan adaylarını basına tanıttı.

Rize'deki adayların tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İhsan Alkan, "Rize'de 16 belediyede adaylarımızla beraber görevimizin başındayız. Cumhur İttifakı'na inananlar MHP'nin yarıştığı her il ve ilçede MHP adaylarına canı gönülden destek verebilirler" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanlığının düzenlediği toplantı ile belediye başkan adayları tanıtıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı İhsan Alkan seçim sürecini değerlendirdi. Alkan, "Rize'de 18 belediyemizde seçim çalışmalarına hazırlanırken liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatıyla merkez ilçede aday çıkarmadık. Ayrıca Güneysu'da aday çıkarmamıza rağmen gelişen süreç içerisinde yine Genel Başkanımızın talimatı ile adayımızı geri çekerek Cumhur İttifakı destek sağladık. Bunun haricinde gelen başka talimat yok. 16 belediyede adaylarımızla beraber görevimizin başındayız" dedi.



Cumhur ittifakı ruhunun iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Alkan, "Cumhur İttifakı, MHP ile Ak Parti arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorununa istinaden oluşmuş, milletin kök bağlarından çıkmış bir ittifaktır. Burada bizim kutup yıldızımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milliyetçi ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir. Rize'de Cumhur İttifakı vardır. Cumhurbaşkanı diyor ki MHP adayları da AK Parti adayları da bizim adaylarımızdır. MHP'nin yarıştığı her il ve ilçede Cumhur İttifakına inanlar MHP adaylarına canı gönülden destek verebilirler. Diyorlar ki MHP belediyeyi alırsa hizmet gelmez. Biz Cumhur İttifakının yandaşıyız, paydaşıyız. Bu yarışta cumhur ittifakı ruhuna uygun hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.



İnsanların gönül rahatlığı ile MHP'ye oy verebileceğini belirten MHP İl Başkanı İhsan Alkan konuşmasını şöyle sürdürdü: " bu seçimde MHP'ye il, belde, ilçe belediye başkanları kazandıracağız. Her yere ulaşıyoruz ve projelerimizi, sevdamızı anlatıyoruz. Yarış ediyoruz ama MHP'de kazansa AK Parti'de kazansa bizim belediyemiz olacak. Biz buna böyle inanıyoruz ve söylemlerimiz de buna göre" dedi.



Merkez ilçe ve Güneysu'da aday göstermeyerek Cumhur İttifakına destek veren MHP'de Kalkandere ilçesi de henüz açıklanmazken diğer ilçe ve belde adayları şöyle: "Ardeşen- Av. Remzi Kutanoğlu, Tunca beldesi- Muhammet Çebi, Pazar- Gülşah Bilaloğlu, Hemşin- Muhammet Sağlam, Çamlıhemşin- Eyüphan Zararsız, Fındıklı-Levent Keskin, Çayeli- İsmail Hakkı Çiftçi, Madenli beldesi -Mustafa Tüylüoğlu, Büyükköy beldesi -İsmail Hakkı Kahveci, Derepazarı- Selim Metin, İyidere -Osman Mete, İkizdere- Hakan Karagöz, Salarha beldesi- Halil İbrahim Yağcı, Muradiye Beldesi- Mehmet Kazdal, Kendirli beldesi -Abdulkadir Öz". - RİZE

