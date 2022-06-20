MHP'yi karıştıran skandal iddianın ayrıntıları ortaya çıktı: 17 yaşındaki bir erkek çocuğunu cinsel organına masaj yapmaya zorlamış - Son Dakika
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MHP'yi karıştıran skandal iddianın ayrıntıları ortaya çıktı: 17 yaşındaki bir erkek çocuğunu cinsel organına masaj yapmaya zorlamış

20.06.2022 10:15

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın parti tarafından feshedilmesinden sonra İl Başkanı Cihan Kayaalp çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Ortaya atılan iddiaya göre 17 yaşındaki bir erkek çocuğu gittikleri villada birkaç kez Kayaalp'in bacaklarına ve cinsel organına masaj yapmaya zorlandı. Durumun her seferinde daha ileri gitmesi üzerine olayı annesine anlatan çocuğun emniyete gidip ifade verdiği ileri sürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI, CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

MHP'den yapılan açıklamadan bir gün sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp gözaltına alındı. Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Kayaalp'in 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

"VAHİM BOYUTU ANLAYINCA TEŞKİLATI DERHAL FESHETTİK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuyla ilgili açıklamasında, "Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. Biz MHP olarak hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde olmadık, içimizden biri de olsa hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz." dedi.

İSTİSMARIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İsmail Saymaz'ın köşesinde aktardığı bilgilere göre her şey, E.A. adlı 17 yaşında erkek bir çocuğun ifade vermesiyle başladı. İlçe başkanlığında tanıştığı kişiler tarafından Kayaalp'in villasına götürülen E.A burada geçirdiği belli bir süreden sonra istismara uğradığını; Kayaalp'in odasına çağrıldığını, bacaklarına ve cinsel organına masaj yapmaya zorlandığını öne sürdü.

Saymaz yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "E.A.'nın her gün villaya gittiği, konuklara çay servisi yaptığı ve kimseler olmadığında Kayaalp'in masaj bahanesiyle çocuğa istismarda bulunduğu ileri sürülüyor. Bu istismarın en az altı kez gerçekleştiği iddia ediliyor. Son olayda Kayaalp'in sürtünerek, istismarda bulunduğu öne sürülüyor. E.A.'nın 'Masaj yaptıracağı zaman odadaki iki kapıyı kapatıyor ancak kilitlemiyordu. Dışarıdakiler kapıyı çalmadan girmedikleri için bu sürede toparlanma fırsatı buluyordu' dediği vurgulanıyor."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'yi karıştıran skandal iddianın ayrıntıları ortaya çıktı: 17 yaşındaki bir erkek çocuğunu cinsel organına masaj yapmaya zorlamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'yi karıştıran skandal iddianın ayrıntıları ortaya çıktı: 17 yaşındaki bir erkek çocuğunu cinsel organına masaj yapmaya zorlamış - Son Dakika
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