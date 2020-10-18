MHP Yozgat İl Başkanlığı'na Tekin Irgatoğlu seçildi - Son Dakika

MHP Yozgat İl Başkanlığı'na Tekin Irgatoğlu seçildi

18.10.2020 16:25
MHP Yozgat İl Başkanlığı'na Tekin Irgatoğlu seçildi, System.String[]

MHP Yozgat İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı.

MHP Yozgat İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı.

Partililer, kongrenin yapılacağı Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunduktan sonra konuşan Vahapoğlu, kongrede görevi bırakan il başkanı Ferhat Altan ve ekibine teşekkür ederken, göreve başlayacak Tekin Irgatoğlu ve ekibine başarılar diledi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sedef, "Bu millet için nasıl daha önce şehitler verip canımızı kanımızı ortaya koyduysak MHP'nin 51. yılında da yine bu ülke için canımızı seve seve veririz. Biz bir taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte vatana saldıran hainlerin karşısında nasıl dimdik duruyorsak, bir yandan da çiftçimizin, esnafımızın problemini de bir tarafa bırakmıyoruz." dedi.

Kongrede, tek liste ile aday olan Tekin Irgatoğlu MHP Yozgat İl Başkanı seçildi.

Kongreye MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve partililer katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Yozgat İl Başkanlığı'na Tekin Irgatoğlu seçildi - Son Dakika

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