MİDE ÜLSERİ ZANNETTİ; PANKREAS KANSERİNİ İLK EVREDE YAKALADI - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaşayan 51 yaşındaki Ali İlkhan, midesinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ağrı atakları geçiren, midesinde ülser olduğunu düşünen İlkhan'a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı ilk evrede yakalanan Ali İlkhan, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da ziraat mühendisi olarak çalışan 51 yaşındaki Ali İlkhan, midesinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öncesinde hiçbir hastalığı olmayan, baş ağrısı için bile ilaç kullanmayan İlkhan, ağrılar yaşamaya başladı. Hastalığının teşhisi için hastane hastane gezen İlkhan'a yapılan tetkikler sonrası pankreas kanseri olduğu söylendi. Hastalığı ilk duyduğunda moralini bozmadığını, ilk evrede olduğunu öğrendiği için umudunu kaybetmediğini söyleyen İlkhan, 'Midemde ülser ya da gastrit gibi bir şey var zannediyordum. Hayatımda yeni bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra stresten uzak, daha rahat, açık alanda, gürültülü ortamlardan kaçarak yaşayacağım' dedi. İlkhan, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde gerçekleştirilen Whipple ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

ENDİŞE ETMEDİM; DİŞ ÇEKİMİ GİBİ HİSSETTİM

Pankreas kanseri olduğunu öğrendiği an moralini bozmadığını belirten Ali İlkhan, 'Ailemizde kanser vakası bugüne kadar görülmedi. Hastalığı tespit eden hoca ilk evrede olduğunu, erken teşhis olduğunu ve bu yüzden de şanslı olduğumu söyledi. Bu yüzden hiç endişe etmedim bana basit bir diş çekimi gibi geldi. Moralimi bozmadım, çevremdekilerin de moralini bozmaması için elimden gelen gayreti gösterdim' dedi.

PANKREAS KANSERİNDEKİ HİÇBİR BELİRTİ BENDE GÖRÜLMEDİ

Sürekli devam eden ağrılar karşısında kişilerin mutlaka hekime danışmalarını öneren İlkhan, 'Pankreas kanserinde görülen hiçbir belirti bende görülmedi. Sinsi bir şekildeydi ancak şişkinlik, belli zamanlarda batma gibi bir ağrı beni bu hastalığın peşine düşmeye sevk etti' ifadelerini kullandı.

TESADÜF OLDU; MİDE ÜLSERİ ZANNEDİYORDUM

Midesinde ülser ya da gastrit gibi bir hastalığın olabileceğini düşündüğünü ifade eden İlkhan, 'Yapılan tetkiklerle pankreas kanalına kadar girildi ve kitle bulundu. Tesadüfen bulundu. Gerçekleştirilen Whipple ameliyatı sonrası ertesi gün yürümeye başladım. Kendimi sağlıklı hissetmeye başladım moralim zaten iyiydi ve daha da iyi oldu. Hocamın anlattıklarına göre çok başarılı bir operasyon olmuştu' diye konuştu.

HAYATIMDA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Hastalığın ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen İlkhan, 'Hayatımda yeni bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra stresten uzak, daha rahat, açık alanda, gürültülü ortamlardan kaçarak yaşayacağım. Daha sağlıklı beslenmeye çalışacağım. Uzun yıllar hiç kahvaltı yapmadan yaşadım ama bundan sonra kahvaltıyı da ihmal etmeyeceğim' dedi.

ERKEN EVREDE YAKALANDIĞI ZAMAN TEDAVİ EDİLEBİLİR

Ali İlkhan'ın operasyonunu (Whipple ameliyatı) gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ise, pankreas kanserinin nadir görülen bir kanser olmadığını söyledi. Pankreas kanserinin saldırgan bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kayaalp, 'Halk arasında da daha ölümcül bir kanser olduğu biliniyor. Ancak pankreas kanserleri özellikle erken evrede yakalandığı zaman tedavi edilebilir kanserler. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yıllık 9 binin üzerinde pankreas kanseri çıkıyor ancak bu veriler 5 yıl öncesine ait. Yeni verilere bakıldığında bunun 10 binin üzerinde olacağı kolaylıkla tahmin edilebilir. Pankreas kanserinin obezite ve sigara içmeyle ilişkisi var ve bu gibi nedenlerden dolayı görülme sıklığı artıyor. Obez olanlarda olmayanlara göre yüzde 20 daha fazla pankreas kanseri görülüyor. Pankreas kanserlerinin ancak 5'te 1'i erken safhada yakalanabiliyor. Sinsi ilerleyen bir hastalık. Yüzde 20 hastadan bir tanesi olduğu için çok şanslı' diye konuştu.

YÜZDE 90 SARILIKLA BELİRTİ VERİYOR; AĞRI OLMUYOR

Pankreas kanserinin yüzde 90 oranla sarılıkla birlikte geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kayaalp, 'Sararma, idrar renklerinde koyulaşma, büyük tuvaletlerinin renginde açılma gibi şikayetlerle geliyor. Hastaların çoğunda ağrı olmaz ve sarılıkla gelirler. Ali Bey bir ağrı şikayetiyle müracaat ediyor. Bu ağrısı araştırılırken pankreas baş kısmında bir kitle görülüyor. Bu kitleden endoskopik ultrasonla bir örnek alınıyor. Bu şekilde pankreas kanserini erken tanıyoruz' dedi.

ERKEN EVREDE UZUN YAŞAM ŞANSI YÜZDE 90

'Erken evrelerde kanseri tespit edilen hastaların yaşama oranları yüzde 40 ila 90 arasında değişiyor' diyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kayaalp, 'Evre 3'e gelindiğinde yüzde 13-15 arasında uzun dönem yaşam imkanı var. Metastaz yapmış, çevreye yayılmış ve pankreastaki tümörü çıkartılamayacak durumda olan hastalara ise uzun süre yaşama oranları yüzde 1 ila 3' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kayaalp, Ali İlkhan'a hastalığın tekrar nüks etmesini önlemek amacıyla kemoterapi uygulayacaklarını söyledi.