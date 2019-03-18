Midi Kızlar' İl Şampiyonu Oldu
2 saat önce
Kütahya'da düzenlenen Kulüplerarası 'Midi Kızlar' Voleybol İl Şampiyonluğu'nu Simav Kazcıoğlu OtomotivSpor Kulübü kazandı.
Kütahya
'da düzenlenen Kulüplerarası 'Midi Kızlar' Voleybol İl Şampiyonluğu'nu Simav
Kazcıoğlu OtomotivSpor Kulübü kazandı.
Alınan bilgiye göre, 'Midi Kızlar' kategorisinde, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü midi kızlar voleybol
takımı, tüm rakiplerini 3–0'lık setlerle mağlup ederek il şampiyonu oldu.
Antrenör Çetin Aysu, sürdürülebilir başarıların çok çalışmakla kazanılacağını belirtti. Aysu, "Kulüpler arası midi kızlar voleybol müsabakalarında 3 setin tamamını alarak il şampiyonu olan Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü midi kızlar takımını kutluyor, Türkiye
ve il genelinde yapılan müsabakalarda spor kulübü olarak başarısını kanıtlayan tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
Ali Koç'tan Tarihi İtiraf: O Transferden Utanıyorum
Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak
Galatasaray ve Beşiktaş, Douglas'ın Peşinde
Rıdvan Dilmen Hakemleri Yerden Yere Vurdu: Ligi Karıştırıyorlar