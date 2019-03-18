Son Dakika Haberleri: Midi Kızlar' İl Şampiyonu Oldu

Midi Kızlar' İl Şampiyonu Oldu

2 saat önce

Kütahya'da düzenlenen Kulüplerarası 'Midi Kızlar' Voleybol İl Şampiyonluğu'nu Simav Kazcıoğlu OtomotivSpor Kulübü kazandı.

Midi Kızlar' İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
Kütahya'da düzenlenen Kulüplerarası 'Midi Kızlar' Voleybol İl Şampiyonluğu'nu Simav Kazcıoğlu OtomotivSpor Kulübü kazandı.

Alınan bilgiye göre, 'Midi Kızlar' kategorisinde, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü midi kızlar voleybol takımı, tüm rakiplerini 3–0'lık setlerle mağlup ederek il şampiyonu oldu.

Antrenör Çetin Aysu, sürdürülebilir başarıların çok çalışmakla kazanılacağını belirtti. Aysu, "Kulüpler arası midi kızlar voleybol müsabakalarında 3 setin tamamını alarak il şampiyonu olan Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü midi kızlar takımını kutluyor, Türkiye ve il genelinde yapılan müsabakalarda spor kulübü olarak başarısını kanıtlayan tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, voleybol, Spor
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