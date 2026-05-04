Midterm Camp Fest binlerce aileyi doğayla buluşturdu

04.05.2026 09:27
Türkiye’nin ilk ve en büyük aile ve çocuk temalı doğa kampı festivali Midterm Camp Fest, İstanbul’da binlerce katılımcıyı ağırladı. Dört gün süren etkinlikte kamp, konser, atölye ve spor aktiviteleriyle aileler doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İstanbul’da 23-26 Nisan tarihleri arasında Life Park’ta düzenlenen Midterm Camp Fest, aileleri ve çocukları doğa, eğlence ve deneyim dolu bir atmosferde buluşturdu. Türkiye’nin ilk ve en büyük aile temalı doğa kampı festivali olarak dikkat çeken organizasyon, geniş etkinlik yelpazesiyle katılımcılara dört gün boyunca kesintisiz bir festival deneyimi sundu.

BİNLERCE KİŞİ VE YÜZLERCE AİLE DOĞADA BULUŞTU

240 bin metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirilen festival, binlerce katılımcıyı ve yüzlerce aileyi bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinlikler, sabah saatlerinden akşam konserlerine kadar devam ederken, çocuklar ve ebeveynler için farklı deneyim alanları oluşturuldu.

Festival, ailelerin birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunarken, doğayla iç içe geçirilen zamanın önemine de dikkat çekti. Katılımcılar, hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle dolu bir program deneyimledi.

ATÖLYELERDEN SPOR AKTİVİTELERİNE ZENGİN İÇERİK

Midterm Camp Fest, klasik festival anlayışının ötesine geçerek çok yönlü bir organizasyon modeli sundu. Seramik, çikolata, miksoloji ve tuval boyama gibi atölyelerin yanı sıra yoga, meditasyon, zumba ve nefes çalışmaları gibi iyi yaşam aktiviteleri de programa dahil edildi.

Çocuklara özel hazırlanan etkinlikler gün boyu devam ederken, doğa sporları alanında yüzlerce çocuk farklı parkurlarda aktif olarak vakit geçirdi. Böylece festival, hem eğlence hem de kişisel gelişim odaklı bir deneyim alanına dönüştü.

KONSERLER VE ETKİNLİKLERLE FESTİVAL HAVASI YAŞANDI

Festivalin müzik programında sahne alan Zeynep Bastık, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gün boyunca devam eden sahne performansları, tiyatro gösterileri ve etkinlikler festival atmosferini zirveye taşıdı.

Yüzlerce ailenin kamp alanında konakladığı organizasyonda, katılımcılar doğa ile iç içe bir festival deneyimi yaşadı. Markaların da destek verdiği etkinlikte, ziyaretçilere farklı deneyim alanları sunuldu.

YENİ NESİL FESTİVAL ANLAYIŞI VE GELECEK HEDEFLERİ

Midterm Camp Fest’in kurucusu H. Enes Toprak, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeni nesil bir deneyim alanı olarak tasarlandığını ifade etti. İlk yılında elde edilen yoğun katılımın önemli bir başarı olduğunu belirten Toprak, bu konsepti önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

23 Nisan coşkusunu dört güne yayan festival, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen aileler için önemli bir buluşma noktası olurken, 2027 yılında daha kapsamlı bir organizasyonla yeniden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Festival, Sanat, Spor, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
