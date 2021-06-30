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Midyat'ta, "Zorbalığa bırak, hayata bak" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Midyat'ta, "Zorbalığa bırak, hayata bak" projesi tanıtıldı

30.06.2021 20:17
Midyat'ta,

Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus kapsamında kabul edilen "Zorbalığı bırak, hayata bak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus kapsamında kabul edilen "Zorbalığı bırak, hayata bak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tekin Dundar, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki tanıtımda, Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Dünyada farklı kültürlerin farklı uygulamalar yaptığını belirten Dundar, şöyle dedi:

"Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi sistemlerimizi, kendi düzenlerimizi oluşturmuşuz ama iyi ülke uygulamalarını edinmekten de geri kalmıyoruz. Bunun bir yolu da Erasmus Hareketlilik Programlarıyla özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız, milli eğitim kurumlarımız, okullarımız bu noktada zaman zaman projeler yapıyorlar. Midyat'ın da proje konusundaki verimliliği son derece memnuniyet vericidir. Bu da ekip işidir, bireysel bir çabanın ürünü değildir."

Erasmus Proje Koordinatörü Çağla Bayrak da 700 bin liraya tekabül eden projenin zorbalığı bırakmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

"Öğretmenlerimizin, personelimizin ve konsorsiyum üyesi olan 13 okulumuz, milli eğitim adına katılacak. Almanya ve Çekya gibi planlandığımız ülkelere gidip oralardaki akran zorbalığıyla ilgili eğitimleri alacaklar." diyen Bayrak, projenin ilçedeki bütün okulları kapsadığını belirtti.

Programa, Garnizon Komutanı Albay İlker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyüp Değer ve okul müdürleri katıldı.

Midyat'ta, Zorbalığa bırak, hayata bak projesi tanıtıldı
Midyat'ta, Zorbalığa bırak, hayata bak projesi tanıtıldı
Midyat'ta, Zorbalığa bırak, hayata bak projesi tanıtıldı
Midyat'ta, Zorbalığa bırak, hayata bak projesi tanıtıldı
Midyat'ta, Zorbalığa bırak, hayata bak projesi tanıtıldı

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erasmus, Midyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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