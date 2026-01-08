Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika
Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu

Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu
08.01.2026 21:39
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyıda demirli durumda bulunan milyonluk bir yelkenli tekneyi karaya sürükledi. Dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklenen tekne, karaya vurdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyıda demirli milyonluk tekneyi karaya sürükledi.

Muğla'da fırtına denizde ve kıyı kesimlerinde zarara yol açtı. Kıyıya yakın noktada demirli ve bağlı durumda bulunan, değeri milyonluk bir yelkenli tekne de zarar gördü.

MİLYONLUK TEKNE KARAYA OTURDU

Milyonluk tekne şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu. Fırtınanın etkisini artırdığı saatlerde Güllük'te kıyıya yakın bölgelerde demirli olan diğer tekneler de olumsuz hava şartlarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerlerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü.

Yetkililer, fırtına süresince denize açılmanın risk oluşturduğunu belirterek, tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları sona erene kadar gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Ekonomi, 3-sayfa, Fırtına, Fırtına, Muğla, Milas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika
