Milas'ta Uyuşturucu Operasyonu

01.02.2026 19:49
Milas'ta düzenlenen operasyonda 1.814 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 814 sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, dün Milas ilçesinde il dışından uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, toplam bin 814 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

